NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
娛樂總覽日韓流行線西洋發燒星華語名人圈娛樂名家色區
即時跑馬燈屏科大師生攜手國際賽　獲最高金獎換柱2.0？她：國民黨幹掉自己8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
娛樂

F奶辣模捲Selina婚變後　轉型竟收到生殖器照片

記者陳雅蘭／台北報導2018/06/12 15:36
▲卓苡瑄曾收過男性生殖器照片。（圖／紅心字會提供 , 2018.6.12）
▲卓苡瑄曾收過男性生殖器照片。（圖／紅心字會提供 , 2018.6.12）

導演李行、池端玲名、F奶網紅卓苡瑄今（12）日出席紅心字會公益微電影記者會，而這部微電影，也是卓苡瑄的第一個正式作品，她透露自跟Selina前夫阿中（張承中）傳出緋聞後，至今已無跟他聯繫，目前正專心寫作，日後將推出探討兩性方面的書。

卓苡瑄2016年因捲入阿中與Selina的婚姻而爆紅，她今出席活動時，坦言已跟對方沒有來往，因為該事件被網友罵慘的她，透露度過了半年低潮期，幫助自己走過這段時間的，就是她最愛的媽媽，「媽媽當時也很崩潰很心痛，但我卻無法給她安慰，後來自己走過後，她也沒問題了」。卓苡瑄也說，媽媽之後反對她繼續走這條路，但自己仍想試試，雖然不排斥演藝圈，但至少要對得起自己。


▲卓苡瑄（左起）李行、池端玲名出席記者會。（圖／紅心字會提供 , 2018.6.12）

卓苡瑄透露，除了拍攝微電影，近期也投入寫作，準備要出兩性的書，裡頭除了自己，也有朋友的戀愛經歷。她也表示，已習慣酸民的留言，透露除了惡意的話，也收過男性生殖器照片，覺得非常不舒服，所以不予回應，若碰上有人問「成為渣男的技巧」的提問，她幽默說，這時就會反嗆：「祝你永遠不舉！」

而池端玲名已不是第一次與李行合作，這次她挑戰沒台詞出演微電影，坦言導演讓感到不小壓力，好在最後受到肯定。池端玲名已數次喊話喜歡劉以豪，但一直沒機會見到對方，表示碰到他的話，一定會告白說：「我喜歡你！」此外，她透露暑假將推出EP，近期正努力運動瘦身，為了練出翹臀而努力中。


▲池端玲名。（圖／紅心字會提供 , 2018.6.12）

關鍵字池端玲名卓苡瑄李行張承中阿中
陳芳語《101》淘汰　深夜訴心聲與李易結婚7年　六月：前3年難熬

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan