F奶辣模捲Selina婚變後　轉型竟收到生殖器照片

導演李行、池端玲名、F奶網紅卓苡瑄今（12）日出席紅心字會公益微電影記者會，而這部微電影，也是卓苡瑄的第一個正式作品，她透露自跟Selina前夫阿中（張承中）傳出緋聞後，至今已無跟他聯繫，目前正專心寫作，日後將推出探討兩性方面的書。

卓苡瑄2016年因捲入阿中與Selina的婚姻而爆紅，她今出席活動時，坦言已跟對方沒有來往，因為該事件被網友罵慘的她，透露度過了半年低潮期，幫助自己走過這段時間的，就是她最愛的媽媽，「媽媽當時也很崩潰很心痛，但我卻無法給她安慰，後來自己走過後，她也沒問題了」。卓苡瑄也說，媽媽之後反對她繼續走這條路，但自己仍想試試，雖然不排斥演藝圈，但至少要對得起自己。