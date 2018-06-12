F奶辣模捲Selina婚變後　轉型竟收到生殖器照片

導演李行、池端玲名、F奶網紅卓苡瑄今（12）日出席紅心字會公益微電影記者會，而這部微電影，也是卓苡瑄的第一個正式作品，她透露自跟Selina前夫阿中（張承中）傳出緋聞後，至今已無跟他聯繫，目前正專心寫作，日後將推出探討兩性方面的書。
卓苡瑄2016年因捲入阿中與Selina的婚姻而爆紅，她今出席活動時，坦言已跟對方沒有來往，因為該事件被網友罵慘的她，透露度過了半年低潮期，幫助自己走過這段時間的，就是她最愛的媽媽，「媽媽當時也很崩潰很心痛，但我卻無法給她安慰，後來自己走過後，她也沒問題了」。卓苡瑄也說，媽媽之後反對她繼續走這條路，但自己仍想試試，雖然不排斥演藝圈，但至少要對得起自己。
▲卓苡瑄（左起）李行、池端玲名出席記者會。（圖／紅心字會提供 , 2018.6.12）
卓苡瑄透露，除了拍攝微電影，近期也投入寫作，準備要出兩性的書，裡頭除了自己，也有朋友的戀愛經歷。她也表示，已習慣酸民的留言，透露除了惡意的話，也收過男性生殖器照片，覺得非常不舒服，所以不予回應，若碰上有人問「成為渣男的技巧」的提問，她幽默說，這時就會反嗆：「祝你永遠不舉！」
而池端玲名已不是第一次與李行合作，這次她挑戰沒台詞出演微電影，坦言導演讓感到不小壓力，好在最後受到肯定。池端玲名已數次喊話喜歡劉以豪，但一直沒機會見到對方，表示碰到他的話，一定會告白說：「我喜歡你！」此外，她透露暑假將推出EP，近期正努力運動瘦身，為了練出翹臀而努力中。
▲池端玲名。（圖／紅心字會提供 , 2018.6.12）