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平衡基金有助抗波動 中國坐擁2大優勢是首選

鉅亨網2018/06/12 15:06
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2018 年美國進入升息循環，投資市場震盪加劇，尤其股市走了數年多頭，指數紛紛來到相對高檔，接下來布局難度提高，風險機會並存下，在金融市場波動加大之際，法人建議，股債均衡配置的平衡型基金將是最有效率的投資組合，而中國坐擁資金行情、政策紅利，因此中國平衡基金又是首選。

日盛投信表示，強勢市場投資策略是提升投資勝率的不二法則，瞄準開放紅利，國際資金搶灘布局，加上經濟政策改革雙重利多下，中國股市持續受到全球關注，在投資方向上，不論外資或中國當地機構法人一致看好政策相關產業，中國市場是值得長期投資的地區之一。加上 2017 年 7 月債券通開放後，外資開始有明顯流入，因此，要同時掌握中國股市的上漲、中國債券穩健增長，投資人不妨選擇中國平衡基金。

富邦上証 180 單日正向兩倍基金經理人粘瑞益表示，根據 Wind 統計資料顯示，滬、深股通自開通以來截至 5 月 31 日止，累計淨流入金額雙雙創下歷史新高，分別達 2644 億、2148 億人民幣，其中單就 5 月份之淨流入總額亦創下開通以來單月新高，顯示在 A 股入摩效應加持下，場外資金已提前為布局 A 股作準備。

除了資金活水不斷外，粘瑞益說，政策亦透露出正向訊號，隨著時序進入 6 月份之後，商業銀行將有逾 2 兆人民幣的短期債務需償還，加上 7 月份即將面臨繳稅季的壓力之下，預期中國央行年內第三次降準的機率將增加，幅度預估落在 0.5 至 1.5 個百分點，有望持續透過降準置換 MLF(中期借貸便利) 的貨幣市場操作釋放流動性。未來隨著金融資管新規落實下，銀行將面臨資產結構的調整，中國央行勢必擴大流動性因應，資金面將有利 A 股下檔支撐。

日盛中國豐收平衡基金預定經理人黃昱仁也認為，目前正是投資中國的好時機，過去滬港通、深港通，是外資進入 A 股的敲門磚，去年 6 月 MSCI 宣布納入 A 股，才是真正引進外資熱錢的開始。市場都非常期待今年 6、9 月，MSCI 分兩階段納入 A 股後，會帶來什麼樣的資金效果。去年 7 月債券通開放，讓外資可以直通境內債，債券規模將更具成長空間，同時佈局股、債平衡資產，除可達到報酬最佳化外，更可參與中國境內債在美國升息聲浪中逆勢翻揚的投資機會。

在 19 大後，習近平消除了中國政局不穩的風險，這一波從 2017 年下半年開始股債匯多頭，A 股入摩、債券通上路所帶來的大機會，中國政策紅利可期。

日盛投信預定於 7 月 16 日展開募集「日盛中國豐收平衡基金」，募集上限 200 億元。日盛中國豐收平衡基金一舉囊括中國股債新契機，並擁有新台幣、美元、人民幣三大計價幣別，讓投資人擁有多元以及中國強勢市場投資契機。

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