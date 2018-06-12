NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈屏科大師生攜手國際賽　獲最高金獎換柱2.0？她：國民黨幹掉自己8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
鉅亨網

客思達商品調整計畫Q2已完成 樂觀看獲利谷底翻

鉅亨網2018/06/12 15:06
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

美國家具商客思達 - KY(2936-TW) 今 (12) 日召開股東常會，客思達強調，大規模商品調整計畫已順利於第 2 季上旬調整完畢，在存貨數量、倉儲空間和人力調配等營業活動均已回復可控制水準情況下，獲利情形將有望自第 1 季谷底明顯改善。

客思達股東會中通過承認 2017 年營業報告書、財務報表和各項討論事項，以及 2017 年盈餘分配案，決議配發每股現金股利 0.3 元，連續 2 年配息率逾 80%。

此次股東會也進行全面改選董事 (含獨立董事)，依公司章程規定，票選出董事 7 席 (含獨立董事 3 席)，新當選的董事包括高黎莎、YekoLLC 代表人葉伯璘、潘敏行和劉榮星，3 席獨立董事則由袁惠兒、陳忠榮和齊隆壬擔任；新任董事 (含獨立董事) 任期 3 年，自 6 月 12 日至 2021 年 6 月 11 日止。

客思達說明，今年除了持續穩固全美超過 8000 家中小型實體家具業者布局，也將深化線上電商客戶、並積極開拓前 100 家大型實體連鎖等，目標大型實體連鎖營收比重自 3% 提高至 5% 以上。

另一方面，客思達對家具官方網頁將重新設計改版，並增加社群媒體互動經營。

客思達去年全年合併營收 119 億元，年減 2.36%，再加上新台幣升值和美國稅改調降至 21%，以及一次性徵收海外利潤所得稅和遞延所得稅資產減值影響數共約新台幣 1.72 億元，全年稅後純益 2853 萬元，年減幅 91%，每股純益 (EPS)0.37 元。

客思達旗下擁有多品牌系列，包括自有品牌 Coaster、聚焦中年和熟齡客層的 DOH(Donny Osmond Home)、以及去年第 3 季推出以年輕世代為目標客層的 Scott Living 等聯名品牌系列。

客思達股價日 K 線圖。
更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字客思達美國家具商由虧轉盈台幣匯損headline
台股盤後－電子小小兵強勢吸...平衡基金有助抗波動 中國坐...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan