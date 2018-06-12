客思達商品調整計畫Q2已完成 樂觀看獲利谷底翻

美國家具商客思達 - KY(2936-TW) 今 (12) 日召開股東常會，客思達強調，大規模商品調整計畫已順利於第 2 季上旬調整完畢，在存貨數量、倉儲空間和人力調配等營業活動均已回復可控制水準情況下，獲利情形將有望自第 1 季谷底明顯改善。

客思達股東會中通過承認 2017 年營業報告書、財務報表和各項討論事項，以及 2017 年盈餘分配案，決議配發每股現金股利 0.3 元，連續 2 年配息率逾 80%。

此次股東會也進行全面改選董事 (含獨立董事)，依公司章程規定，票選出董事 7 席 (含獨立董事 3 席)，新當選的董事包括高黎莎、YekoLLC 代表人葉伯璘、潘敏行和劉榮星，3 席獨立董事則由袁惠兒、陳忠榮和齊隆壬擔任；新任董事 (含獨立董事) 任期 3 年，自 6 月 12 日至 2021 年 6 月 11 日止。