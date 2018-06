伊凡卡用「中國諺語」挺川金會上的老爸　陸網酸：沒聽過

川普的第一千金伊凡卡於川金會前夕在推特上發了一則貼文:「 Those who say it can not be done, should not interrupt those doing it. -Chinese Proverb」。貼文中可見,伊凡卡將這句諺語的出處標註「中國」,不過大陸網友似乎有看沒有懂,紛紛質疑「伊凡卡講的這句諺語確定是中國的嗎?」甚至還有許多網友好奇轉發到微博上詢問「伊凡卡的這句話到底是哪一條中國諺語?」

許多網友紛紛發表看法,有網友認為伊凡卡所說的這句諺語就是「己所不欲,勿施於人」,也有人覺得比較接近「成大事者,不與眾謀」、「與其坐而論道,不如起而行之」、「成事不足,敗事有餘」,還有網友逗趣表示這句話應為:「吃不到葡萄,說葡萄酸」、「你行你上,不行别 bb 」。





▲許多大陸網友留言吐槽「根本沒聽過這句諺語」。(圖/翻攝自伊凡卡推特)