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伊凡卡用「中國諺語」挺川金會上的老爸　陸網酸：沒聽過

國際中心／綜合報導2018/06/12 15:23
▲伊凡卡日前在推特發文，用「中國諺語」挺川金會上的老爸，遭陸網友吐槽「根本沒聽過」。（圖／取自伊凡卡推特）
▲伊凡卡日前在推特發文，用「中國諺語」挺川金會上的老爸，遭陸網友吐槽「根本沒聽過」。（圖／取自伊凡卡推特）

眾所矚目的「川金會」今（ 12 ）天早上 9 點在新加坡隆重登場，川普的寶貝女兒伊凡卡昨（ 11 ）天也在推特發文，用一句「中國諺語」支持老爸，上面寫道「那些說做不到的人，就不應該去干擾那些會去做的人。」怎料此文一出，紛紛引起熱議，遭到許多大陸網友吐槽：「根本沒聽過」。


▲伊凡卡在推特上發文，用一句「中國諺語」力挺老爸。（圖／翻攝自伊凡卡推特）

川普的第一千金伊凡卡於川金會前夕在推特上發了一則貼文：「 Those who say it can not be done, should not interrupt those doing it. -Chinese Proverb」。貼文中可見，伊凡卡將這句諺語的出處標註「中國」，不過大陸網友似乎有看沒有懂，紛紛質疑「伊凡卡講的這句諺語確定是中國的嗎？」甚至還有許多網友好奇轉發到微博上詢問「伊凡卡的這句話到底是哪一條中國諺語？」

許多網友紛紛發表看法，有網友認為伊凡卡所說的這句諺語就是「己所不欲，勿施於人」，也有人覺得比較接近「成大事者，不與眾謀」、「與其坐而論道，不如起而行之」、「成事不足，敗事有餘」，還有網友逗趣表示這句話應為：「吃不到葡萄，說葡萄酸」、「你行你上，不行别 bb 」。



▲許多大陸網友留言吐槽「根本沒聽過這句諺語」。（圖／翻攝自伊凡卡推特）

關鍵字伊凡卡川金會川普中國諺語諺語
金正恩、川普簽署文件　內容曝光夜遊新加坡　金正恩稱讚乾淨又美麗

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