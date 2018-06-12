伊凡卡用「中國諺語」挺川金會上的老爸　陸網酸：沒聽過

眾所矚目的「川金會」今（ 12 ）天早上 9 點在新加坡隆重登場，川普的寶貝女兒伊凡卡昨（ 11 ）天也在推特發文，用一句「中國諺語」支持老爸，上面寫道「那些說做不到的人，就不應該去干擾那些會去做的人。」怎料此文一出，紛紛引起熱議，遭到許多大陸網友吐槽：「根本沒聽過」。



▲伊凡卡在推特上發文，用一句「中國諺語」力挺老爸。（圖／翻攝自伊凡卡推特）