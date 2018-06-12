歷史性川金會加持 北韓硬幣水漲船高

（中央社新加坡12日綜合外電報導）刻著「永遠的領導人」金日成、國家紀念碑甚至彈道飛彈圖樣，北韓所鑄硬幣以其稀有，令收藏家趨之若鶩，部分原因是國際制裁，讓北韓硬幣遭禁止公開拍賣。

現在在新加坡砸下數十萬美元蒐羅北韓硬幣的收藏家可樂壞了，隨著今天川金會在新加坡召開，硬幣價格也水漲船高，還能帶進許多新手收藏家投進市場。

新加坡的傅約瑟（Joseph Poh，音譯）從事北韓硬幣買賣生意兩年，美國總統川普和北韓領導人金正恩確定召開峰會後，他賺到了迄今最大筆交易。

傅約瑟將兩枚5盎司的金幣賣給一位新手買家，以一枚2萬2500美元成交。通路上一共只有3枚這樣的錢幣，傅約瑟購入時，一枚還不到1萬4000美元。