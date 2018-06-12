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中央社

歷史性川金會加持 北韓硬幣水漲船高

中央社2018/06/12 15:07
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社新加坡12日綜合外電報導）刻著「永遠的領導人」金日成、國家紀念碑甚至彈道飛彈圖樣，北韓所鑄硬幣以其稀有，令收藏家趨之若鶩，部分原因是國際制裁，讓北韓硬幣遭禁止公開拍賣。

現在在新加坡砸下數十萬美元蒐羅北韓硬幣的收藏家可樂壞了，隨著今天川金會在新加坡召開，硬幣價格也水漲船高，還能帶進許多新手收藏家投進市場。

新加坡的傅約瑟（Joseph Poh，音譯）從事北韓硬幣買賣生意兩年，美國總統川普和北韓領導人金正恩確定召開峰會後，他賺到了迄今最大筆交易。

傅約瑟將兩枚5盎司的金幣賣給一位新手買家，以一枚2萬2500美元成交。通路上一共只有3枚這樣的錢幣，傅約瑟購入時，一枚還不到1萬4000美元。

傅約瑟經營的聯合錢幣中心（United NumismaticCentre）數十年來交易錢幣、紙鈔和郵票。他告訴美聯社：「我們每天都在賺錢，因為現在越來越多人知道北韓。每天都有收藏家進場。」

但北韓硬幣價碼並非一直處於高點。傅約瑟說，一枚不常見的銅幣可能只賣15美元。

另一波北韓幣熱賣潮，是去年北韓試射第一枚洲際彈道飛彈前夕，當時推出一套5枚的錢幣，上面鑄有飛彈發射及探索外太空的圖樣，僅限定500套。正因為鑄幣量少，才讓收藏家們願意砸錢買賣。

傅約瑟說，他每年參加3到4場錢幣展覽，購買北韓幣及其他貨幣。據他估計，新加坡的北韓幣收藏家不到10人。（譯者：梁元齡/核稿：陳亦偉）1070612

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