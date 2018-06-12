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AIT將搬入內湖新家 台美政要見證重要里程碑

中央社2018/06/12 15:03
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者侯姿瑩台北12日電）美國在台協會（AIT）將搬入內湖新家，今天在AIT主席莫健、處長梅健華、美國務院助理國務卿馬利．羅艾斯及總統蔡英文等台美政要出席下風光落成，見證台美關係重要里程碑。

AIT內湖新館，歷時9年、耗資約2.55億美元（約新台幣76億元）打造，占地6.5公頃，今天舉行落成典禮。典禮舉行前，一早先安排媒體導覽，這也是接近完工的新館首次在媒體前曝光。新館的主要大廳擺設來自美國與台灣的藝術作品，其中台灣書法家傅申揮毫的作品格外吸睛，是「荀子」勸學篇「不積跬步，無以致千里；不積小流，無以成江海」。

AIT政治官任友飛（Toy Reid）說，傅申把這段話的意思加以引申，用來彰顯美國和台灣多年來建立的紮實關係與友誼。

莫健（James Moriarty）致詞時表示，AIT新館落成典禮對美台關係來說，是一項重要里程碑。AIT於1979年依據台灣關係法成立，如今，台灣已轉型成活躍的民主政體，足為印太及其他地區的楷模，台美關係也以共享價值和共享利益塑造而成的基礎上，發展成緊密的夥伴關係。

莫健說，AIT新館顯示美國對台灣的堅定承諾、雙方人民之間緊密的合作關係，以及美台長久的友誼。

落成典禮舞台後方的建築物可見美國國徽高掛其上。舞台的一旁的戶外廣場，也可看到美國國旗高掛旗竿。

同時，莫健特別感謝台灣與美國合作並提供協助完成AIT新館計畫。新館的興建工程是前總統馬英九任內啟動，而在總統蔡英文任內完成，這也顯示全台上下都支持緊密的美台關係。美國也對台灣有同樣的擁護之情，美國人民對台灣的好感，不論政治黨派、行政或立法部門、政府各層級、美國社會全體都是如此。

莫健也重申，美國對台灣關係法堅定不變的承諾。他有信心，美國會將這段夥伴關係推至新的高度。

AIT處長梅健華（Kin Moy）表示，AIT新館是美台間緊密合作與長久友誼的象徵；雙方的友誼奠基於共享的價值，包括民主、人權、自由。美台的友誼四處可見，包括美國國會兩黨都支持台灣，他們撥款2.55億美元的預算來興建AIT新館，就是最佳證明。在台灣的立法院，各政黨也支持美台關係。

梅健華說，AIT的新家可說是由美台人民、以及大家對美台友誼的熱情和願景共同建造的。他感謝美國國會、國務院、台灣各界領袖的支持，也向AIT將近500名的美台職員表達感謝。

梅健華說，他在台灣的3年任期中常說，「台灣最好的朋友莫過於美國」。這棟建築，就是美國將與台灣同在的具體象徵。

美國主管教育與文化事務的助理國務卿馬利．羅艾斯（Marie Royce）代表美國政府出席今天的落成典禮。她是繼2015年國務院經濟商業助卿芮福金（CharlesRivkin）訪台以來，美國務院訪台最高層級官員。

國務院海外建築業務局官員默色（William H.Moser）、美國聯邦眾議院國會台灣連線共同主席哈博（Gregg Harper）也來台出席典禮。

台灣方面，總統蔡英文、行政院長賴清德、外交部長吳釗燮，以及前總統馬英九等人都出席與會。

致詞結束後，與會台美官員也一一把他們事先準備有關台美關係的物品放在「時空膠囊」裡。AIT表示，埋藏時空膠囊、為後代保存歷史，是美國在新建築落成常見的傳統，未來這個「時空膠囊」將埋藏於AIT新館一隅。

根據AIT提供的資料，蔡總統放在時空膠囊的物品是與梅健華在新館的合照、「看見台灣」一書，馬英九放入的是書法作品，賴清德放入的是台灣旅行法正式文件的照片，吳釗燮放入的是外交部製作回顧美台關係的冊子。

莫健放入的是2018年美國與台灣的套裝硬幣，梅健華放入的是AIT全體同仁的合照，馬利．羅艾斯放入的是「公民外交競賽」相冊。

此外，前AIT主席薄瑞光（Raymond Burghardt）、卜睿哲（Richard Bush），以及前AIT處長楊甦棣（Stephen Young）、司徒文 （William A. Stanton）等人也出席落成典禮。

AIT台北辦事處目前位於台北市大安區信義路，但農業組、美國文化中心等單位則在不同地點。未來搬遷內湖新址後，將可集中四散各處的AIT相關單位。梅健華先前表示，落成典禮後，民眾若要辦理簽證面談等業務，仍須到信義路的辦事處，AIT預計9月初正式搬遷到內湖新館。

AIT在內湖的新建館舍背靠小山丘，地址是台北市內湖區金湖路100號，占地6.5公頃，附近多為高級住宅，原址為駕駛訓練學校，最近的捷運站為內湖捷運站。依規劃，AIT新建館舍包含辦公大樓、停車場、領務區、維修保養區、綠地與籃球場等。（編輯：李淑華）1070612

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