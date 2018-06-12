陳學聖新溪口吊橋直播　上任首要打造原住民園區

陳學聖和林信義、李永福站在溪口台地遠眺角板山青年活動中心，陳學聖說，溪口台地的命名是因為當初先總統 蔣公從上面看下來，覺得景色很像自己浙江奉化故鄉溪口鎮的感覺。而我認為這邊是有條件可以打造成最好的國際級原住民園區的一個地點。

國民黨桃園市長參選人陳學聖今(12)日與前復興鄉長林信義以及復興區長候選人李永福一同前往復興溪口吊橋風景區，對該區未來的發展提出擘劃的藍圖和願景。

前鄉長林信義說，這個地方叫溪口部落，是因為跟蔣公故鄉浙江奉化縣溪口鎮非常像，所以以前蔣公生前很喜歡到復興鄉的賓館。現在這個地方我們已經做了一個台灣最長的新溪口吊橋 一共有303米，為何是303呢？因為台灣最高就是101大樓；而最長的就是我們桃園303米的新溪口吊橋，所以台北101，桃園303。

林信義表示，這個地方非常的漂亮，如果在我們下溪口這裡打造原住民的文化園區，未來會變成國內最好的一個觀光遊憩景點，地方上也很期望能打造成國際化原住民園區，因為這個是我們的亮點。



▲溪口台地因為景色酷似先總統蔣公的故鄉而得名。陳學聖認為這附近不論是文化或是景色、物產都相當有價值，值得好好整頓開發。（圖／陳學聖服務處提供 , 2018.06.12）

陳學聖強調，因為這條道路沿途風光非常棒，交通也很便利，從機場到這邊大概一個小時就可以到達。如果好好的規畫經營，這裡可以吸引很多國際觀光客，而且它會變成桃園的多元文化之旅。因為從大溪龍潭就可以同時接觸到閩南及客家文化，往山上走就會來到原住民部落，然後到新溪口部落就可以看到最好的原住民文化園區。不管是文化、美食、技藝都可以在這邊呈現出來。你也可以走我們最棒的這條羅馬公路，從羅浮到馬武督。陳學聖說，從這邊也可以到新竹縣關西的客家庄，沿途不論是景色或是文化內涵都非常棒。

李永福表示，因為溪口這個地方是本來蔣公最喜歡的地方，剛老鄉長的心聲，市長也聽到了，希望市長上任之後能將這裡打造成國際級觀光景點，為原鄉帶來最大的商機。

陳學聖說，以地裡交通位置來說，這邊不僅可以走羅馬公路出去，還可以連接北橫。現在唯一台灣可以東西向的就是我們北橫，可以到宜蘭去。遊客想要看到最近的神木，不用翻山越嶺，到拉拉山就看得到，這邊不僅山明水秀，也盛產多樣水果。

陳學聖最後強調，我在1124當選之後，這邊會是我在復興區努力建設的第一個重點；我會把它打造成國際級的新興亮點，請大家拭目以待，因為這是我們原住民朋友的期待。陳學聖也推薦老鄉長第18號的合法民宿給大家，他說裡頭有五個房間，歡迎大家來原鄉吃美食看美景。