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〈元大創富論壇〉OLED版iPhone出貨量將優預

鉅亨網2018/06/12 15:22
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傳今 (2018) 年蘋果將發表兩款 OLED 版 iPhone，針對 iPhone 新機展望，元大投顧資深分析師蒲得宇今 (12) 日表示，根據成本分析顯示，下半年 6.5 吋 OLED 版本售價將與 iPhoneX 相當，預估高規格 OLED 新機出貨占比將顯著優於市場預期，預期大立光 (3008-TW)、華通(2313-TW)、精測(6510-TW) 和新普 (6121-TW) 可望為 OLED iPhone 受惠股。

蒲得宇表示，iPhone 產品可望溫和成長，元大投顧 5 月調升整體 iPhone 供應鏈的看法，內部也預期，下半年 OLED 新機占比將達出貨量約 55%，高於市場預估的 30%，考量 OLED 機種規格較高，蘋果供應鏈可望受惠。

另一方面，蘋果同時也帶動 3D 感測風潮，預期蘋果將強化 AR 體驗，下半年 iPhone 機種將加入前方 3D 感測，並於 2019 下半年引入後置立體視覺，可望帶動整體 3D 感測搭載率。

至於半導體產業部分，元大投顧資深副總張家麒表示，以目前 IC 設計公司存貨週轉天數來看，半導體產業狀況好轉，各公司逐漸邁入旺季，迎接下半年終端需求，觀察整體電子產業，外資資金流向對科技股股價影響甚鉅，近一、兩個月股價和基本面有些脫節，因此，下半年外資資金是否能穩定回流，是關注重點。

整體來看，張家麒表示，今年半導體產業展望正向，重要新應用趨勢包括自動駕駛系統和電動車發展、AI、5G、虛擬貨幣挖礦，而 DRAM 和矽晶圓漲價題材也可望持續帶動整體產業發展。

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