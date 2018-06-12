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娛樂

與李易結婚7周年　六月自爆：前3年很難熬

記者徐郁雯／台北報導2018/06/12 15:37
▲李易、六月結婚7年。（圖／記者林柏年攝，2018.06.12）
▲李易、六月結婚7年。（圖／記者林柏年攝，2018.06.12）

李易與六月結婚7年，今（12）日特地在料理頻道《易起吃飯吧》準備驚喜料理獻給愛妻。李易透露，自己擅長中式料理，但六月平時喜歡吃西餐，所以另外學習義大利麵、紅酒燉牛肉等料理滿足六月，相當甜蜜。

李易日前變胖13公斤，演出《金家好媳婦》時，被網友虧說：「撞臉劉至翰。」李易笑說：「這樣我對至翰哥比較不好意思。」但他也說看到網友的「震撼」留言，在10天內瘦了5公斤，更說以前可以喝掉整瓶紅酒，現在喝1/3杯都沒胃口。


▲李易、六月結婚7年。（圖／記者林柏年攝，2018.06.12）


▲李易、六月目前一起減肥。（圖／記者林柏年攝，2018.06.12）

問及有沒有7年之癢？六月坦言：「結婚前3年真的很難熬，每次都想說，如果怎麼樣就離婚。但之後就會覺得，絕對不能離婚。」更說小孩的誕生，讓兩人的關係變得更好。六月還爆料李易對小孩有不同待遇，當李易在看NBA時，兒子跑去說叫他，李易就會很暴躁地說：「你想要什麼趕快說！」但如果是女兒，李易就會把籃球放下、溫柔地說：「怎麼了？」讓六月大翻白眼，直呼太誇張！

問及兩人生活情趣？李易透露，昨晚他請六月幫他燙襯衫，直到他睡前六月都還沒燙，但一早起來、看到襯衫早燙好吊在浴室，讓李易感動萬分。但六月吐槽說：「他昨天半夜兩點才拿出來，我還以爲他沒有要燙。」笑翻全場。


▲李易餵六月吃飯。（圖／記者林柏年攝，2018.06.12）


▲李易寫卡片給六月。（圖／記者林柏年攝，2018.06.12）

 

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關鍵字李易六月
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