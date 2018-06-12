NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈屏科大師生攜手國際賽　獲最高金獎換柱2.0？她：國民黨幹掉自己8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

菲獨立節青年鬧場 杜特蒂：我愛你們

中央社2018/06/12 15:15
中央社 國際 / NOWnews
中央社 國際 / NOWnews

（中央社記者林行健馬尼拉12日專電）菲律賓今天紀念獨立第120週年，總統杜特蒂首度公開出席傳統升旗典禮，卻遇到數名青年人鬧場嗆聲。他並未動怒，表示大家的共通點都是出自於愛國，並說「我愛你們」。

杜特蒂（Rodrigo Duterte）上午8時30分到馬尼拉以南的甲美地省（Cavite）卡威特鎮（Kawit）出席獨立節升旗典禮，這是他自2016年6月30日上任以來，第一次參加獨立節活動。

然而，就在他開始發表致詞後不久，群眾中突然傳出騷動。馬拉坎南宮廣播暨電視機構（RTVM）的鏡頭只是一直對著杜特蒂，而菲國多家電視台則立即切換，捕捉場情況。

菲律賓近日接連大雨，大約10名青年人在雨中舉著寫有「叛國」字詞的紙張，高喊「踢走杜特蒂」，維安人員及鎮暴警察連忙驅離，過程中引發推擠，場面混亂。

平時說話強硬的杜特蒂，面對青年人示威卻表現冷靜，他用麥克風告訴維安人員：「讓他們喊出心聲，我們有言論自由。」

一名穿著菲律賓國服的人員在杜特蒂耳邊說了幾句悄悄話，可能是建議杜特蒂先離場，但杜特蒂說：「沒關係，我要看，又不是全部人都在示威。」

接下來杜特蒂向示威者揮手，並喊「嗨」，台下群眾爆出一陣歡呼聲。

杜特蒂請求維安人員平和處理騷動，他說：「我們雖然意見不同，但有一個共同點，那就是對這個國家的愛，我愛你們，我也愛這些示威者。」台下再次響起歡呼。

目前暫時不清楚示威者為何指責杜特蒂叛國，但政府的掃毒行動引發的人權爭議，以及在南海爭議的軟弱態度，都引起反對人士的抨擊。

西班牙人統治菲國300多年，菲國華裔革命英雄艾吉納多（Emilio Aguinaldo）於1896年8月28日發動革命戰爭，1898年6月12日就在今天的升旗地點宣布獨立。

杜特蒂說，雖然菲國獨立120年，但如今內部仍面對貧窮、貪汙、環保、恐怖主義、犯罪與毒品等挑戰，呼籲民眾與他以歷史為鑑，攜手改造菲律賓，共同創造美好的未來。（編輯：王同禹）1070612

媒合師大教學助理入班 北市...蔡總統贈勳美眾議員哈博 肯...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan