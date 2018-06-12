蔡總統贈勳美眾議員哈博 肯定對台美關係貢獻

（中央社記者謝佳珍台北12日電）總統蔡英文今天贈勳美國聯邦眾議院「國會台灣連線」共同主席哈博，肯定他為台美關係所做貢獻；蔡總統說，最近連署通過的台灣旅行法是台美關係良好的最佳證明。

蔡總統下午頒授哈博（Gregg Harper）「大綬景星勳章」時表示，台灣很幸運在美國國會有很多好朋友支持，哈博是台灣最好的朋友之一；哈博任職國會期間向來力挺許多友台法案，積極推動台灣的國際參與，最近連署通過的台灣旅行法是台美關係良好的最佳證明。

總統說，感謝哈博上週在國會重申台灣關係法在區域安全的重要性，在最近區域多變的情勢中，給台灣最大支持。