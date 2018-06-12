NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈屏科大師生攜手國際賽　獲最高金獎換柱2.0？她：國民黨幹掉自己8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

蔡總統贈勳美眾議員哈博 肯定對台美關係貢獻

中央社2018/06/12 15:16
中央社 政治 / NOWnews
中央社 政治 / NOWnews

（中央社記者謝佳珍台北12日電）總統蔡英文今天贈勳美國聯邦眾議院「國會台灣連線」共同主席哈博，肯定他為台美關係所做貢獻；蔡總統說，最近連署通過的台灣旅行法是台美關係良好的最佳證明。

蔡總統下午頒授哈博（Gregg Harper）「大綬景星勳章」時表示，台灣很幸運在美國國會有很多好朋友支持，哈博是台灣最好的朋友之一；哈博任職國會期間向來力挺許多友台法案，積極推動台灣的國際參與，最近連署通過的台灣旅行法是台美關係良好的最佳證明。

總統說，感謝哈博上週在國會重申台灣關係法在區域安全的重要性，在最近區域多變的情勢中，給台灣最大支持。

蔡總統指出，雖然哈博即將在年底退休，但相信推動台美關係的熱情不會間斷，也能夠鼓勵新進的議員同僚支持台灣，支持台美之間民主跟自由共同的價值。

總統邀請哈博退休後與夫人常到台灣走走，看看老朋友，並再次感謝哈博對促進台美關係的貢獻，希望哈博退休生活健康快樂、一切平安順利。

哈博表示，感謝蔡總統頒給他大綬景星勳章，對他而言，意義非常重大。這項殊榮，再次證明美國對台灣的承諾，且今天美國在台協會內湖新館落成，再次證實美國對台灣堅強的支持。

談到台旅法，哈博指出，雖然美國國會也有派系之間的惡鬥，但是台旅法受到國會一致的大力支持，並由美國總統川普簽署，成為法律，這也展現出美國國會對台灣的支持。（編輯：林興盟）1070612

菲獨立節青年鬧場 杜特蒂：...老牌音樂餐廳吹熄燈號 民眾...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan