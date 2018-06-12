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時力遞交辯論邀請書　侯友宜：黃國昌要選再來好好討論

記者陳志仁／新北報導2018/06/12 15:46
▲時代力量5位新北市議員的參選人，轉交黨主席黃國昌辯論新北居住正義的邀請函，侯友宜表示，「等黃國昌主席要參選新北市長，我們再來好好討論。」（圖／侯友宜辦公室提供）
▲時代力量5位新北市議員的參選人，轉交黨主席黃國昌辯論新北居住正義的邀請函，侯友宜表示，「等黃國昌主席要參選新北市長，我們再來好好討論。」（圖／侯友宜辦公室提供）

國民黨新北市長參選人侯友宜今（12）日接受黃光芹的專訪，時代力量5位新北市議員參選人也到場，轉交時代力量黨主席黃國昌辯論新北居住正義的邀請函；侯友宜收下邀請函後，轉身向媒體表示，「等黃國昌主席要參選新北市長，我們再來好好討論。」

侯友宜指出，看起來應該是黃國昌要出來參選新北市的市長，等立委黃國昌正式登記為新北市的參選人，「咱就好好來討論！」對於時代力量的唐聖捷、陳志明、彭盛韶、張祐銓及曾柏瑜5位參選人，侯友宜也說，「不錯啊，年輕的人要出來參選，談一些議題，他覺得都很好。」

八里動物之家動保員未盡保護動物之責，竟將盲犬載到五股山上丟棄等死的事件；侯友宜認為，這是一個執行面的錯誤，「他覺得這讓我很不可思議」，這樣的行為「不叫放生，這叫放死」，動保處除對這些同仁採取最嚴厲的處分外，應該重新再檢視一下還有沒有問題在，這才是面對問題解決的態度。

媒體提問過去不打沒有把握的仗，這次選戰是否也是這個態度？侯友宜解釋，這是警察時期的態度，所謂「不打沒把握的仗」，是他絕對不會在預判同仁會死亡的請況下，還把他們送上戰場；但是他有一個原則，同仁的生命跟歹徒生命，會選擇先保護同仁的生命，不會衝動地讓同仁貿然進入危險的領域。

侯友宜強調，這是他一向的態度，「我可以背負起抓不到人的責任，但是我絕對沒有辦法忍受同仁在戰場上再度失去生命！」侯友宜在結束聯訪後，也維持一貫風格，與攝影記者打招呼，因為過去擔任刑警時期，總是可以看到攝影記者衝鋒陷陣，為了取得畫面出生入死，所以「每次看到攝影記者就像看到兄弟。」

關鍵字侯友宜時代力量黃國昌八里動物之家警察居住正義
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