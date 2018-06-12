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中央社

劉曉波紀念銅像首次在港擺放

中央社2018/06/12 15:25
中央社 兩岸 / NOWnews
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（中央社記者張謙香港12日電）已故諾貝爾和平獎得主劉曉波的一座全身平坐銅像今天首次在香港公開擺設，讓人悼念。

這座銅像擺放在時代廣場的公共空間，一批市民下午為銅像舉行揭幕式，香港市民支援愛國民主運動聯合會主席何俊仁和社運人士曾健成等出席了儀式。

曾健成說，這座銅像由市民捐獻港幣17萬元製造，銅像暫時擺放在這裡，預定下月17日劉曉波逝世一週年時，搬往其他地方作悼念之用。

但他說，時代廣場已發信給他們，要求搬走銅像，未知銅像能否在未來一個月可以持續擺放原地。

另外，何俊仁致辭說，劉曉波是爭取和平的偉大人物，為此貢獻了生命，這座銅像既悼念其逝世一週年，也是呼籲北京當局釋放他的遣孀劉霞。

他並說，他們已為爭取釋放劉霞發起全球聯署行動，希望中國大陸國家主席習近平釋放劉霞，令劉霞重獲自由。

本月1日，相同的一批港人在同一地點擺放了劉曉波的頭像雕塑，以示紀念。目前雕塑已經被移離，由新的全身銅像取代。

這座銅像造工甚美，劉曉波翹足而坐，左手平放椅扶，右手持菸，臉上戴著眼鏡，神情輕鬆。

劉曉波為大陸民運人土，於2008年因起草「零八憲章」，被北京當局以煽動顛覆國家政權罪判處有期徒刑11年，在囚期間患肝癌病逝，去年7月13日病逝。

劉霞至今仍被軟禁。（編輯：翟思嘉）1070612

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