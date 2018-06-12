機車族禁區 大型車內輪差成視覺死角

（中央社記者王淑芬高雄12日電）高市府交通局統計今年1到5月A1類死亡人數40人，比目標減少；但令人擔心的是大型車A1類死亡7人。交通局呼籲自行車、機車族遠離大型車內輪差死角區，以免大型車右轉被捲入。
交通局今天發布新聞稿指出，今年1到5月造成人員當場或24小時內死亡的交通事故的A1類死亡人數為40人，比目標值50人減少10人。交通局肯定民眾遵守交通規則與相關交通維安措施成效；不過對於大型車A1死亡人數7人、已逼近今年設定9人的目標表示憂心。
交通局科長李國正指出，大型車輛右轉會有內輪差視覺死角，常導致交通事故，交通局呼籲自行車、機車於大型車右轉時遠離，如果太靠近恐被捲入，甚至成了輪下冤魂。
他說，106年，A1類因大型車死亡人數是19人，市府設定今年要減半，9人為上限；但是今年1至5月已有7人死於大型車A1類，交通局籲民眾務必留意。
李國正說，交通局派員到各級學校、社區活動中心宣導，也從嚴要求申請臨時通行證或是進出工地的大型車要加裝駕駛輔助器，透過監視器的側錄顯示，讓駕駛提高警覺。另外，交通局也加強道路見警率、號誌及標誌的調整等，以降低交通事故的發生。(編輯:陳政偉/孫承武)1070612