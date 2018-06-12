NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈屏科大師生攜手國際賽　獲最高金獎換柱2.0？她：國民黨幹掉自己8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

機車族禁區 大型車內輪差成視覺死角

中央社2018/06/12 15:25
中央社 生活 / NOWnews
中央社 生活 / NOWnews

（中央社記者王淑芬高雄12日電）高市府交通局統計今年1到5月A1類死亡人數40人，比目標減少；但令人擔心的是大型車A1類死亡7人。交通局呼籲自行車、機車族遠離大型車內輪差死角區，以免大型車右轉被捲入。

交通局今天發布新聞稿指出，今年1到5月造成人員當場或24小時內死亡的交通事故的A1類死亡人數為40人，比目標值50人減少10人。交通局肯定民眾遵守交通規則與相關交通維安措施成效；不過對於大型車A1死亡人數7人、已逼近今年設定9人的目標表示憂心。

交通局科長李國正指出，大型車輛右轉會有內輪差視覺死角，常導致交通事故，交通局呼籲自行車、機車於大型車右轉時遠離，如果太靠近恐被捲入，甚至成了輪下冤魂。

他說，106年，A1類因大型車死亡人數是19人，市府設定今年要減半，9人為上限；但是今年1至5月已有7人死於大型車A1類，交通局籲民眾務必留意。

李國正說，交通局派員到各級學校、社區活動中心宣導，也從嚴要求申請臨時通行證或是進出工地的大型車要加裝駕駛輔助器，透過監視器的側錄顯示，讓駕駛提高警覺。另外，交通局也加強道路見警率、號誌及標誌的調整等，以降低交通事故的發生。(編輯:陳政偉/孫承武)1070612

老牌音樂餐廳吹熄燈號 民眾...川金簽署文件 媒體：北韓承...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan