機車族禁區 大型車內輪差成視覺死角

（中央社記者王淑芬高雄12日電）高市府交通局統計今年1到5月A1類死亡人數40人，比目標減少；但令人擔心的是大型車A1類死亡7人。交通局呼籲自行車、機車族遠離大型車內輪差死角區，以免大型車右轉被捲入。

交通局今天發布新聞稿指出，今年1到5月造成人員當場或24小時內死亡的交通事故的A1類死亡人數為40人，比目標值50人減少10人。交通局肯定民眾遵守交通規則與相關交通維安措施成效；不過對於大型車A1死亡人數7人、已逼近今年設定9人的目標表示憂心。

交通局科長李國正指出，大型車輛右轉會有內輪差視覺死角，常導致交通事故，交通局呼籲自行車、機車於大型車右轉時遠離，如果太靠近恐被捲入，甚至成了輪下冤魂。