左批洋男右戰酸民　被拍台女：想和誰發生關係是礙到誰？

洋男尼克（ Explorer Nick ）來台灣搭訕女生，還架設了「台灣女生很簡單（ taiwangirlseasy ）」的網站，上傳各種搭訕影片，引發社會眾怒。其中一名被拍到的女子也上網說明，指出當時尼克搭訕時被她認為非常沒禮貌，立刻走人，結果還是被放到網站上。

一名施姓女網友在臉書「爆料公社」表示，上上周她和朋友去東區逛街，結果就遇到洋男來向她搭話。原 PO 原先以為他是來問路，但洋男卻問說「是不是住在台北？在這裡做什麼？」之類的問題，還念了原 PO 衣服上的英文字，讓她覺得洋男很沒禮貌，隨便回他後就走人。