左批洋男右戰酸民　被拍台女：想和誰發生關係是礙到誰？

洋男尼克（ Explorer Nick ）來台灣搭訕女生，還架設了「台灣女生很簡單（ taiwangirlseasy ）」的網站，上傳各種搭訕影片，引發社會眾怒。其中一名被拍到的女子也上網說明，指出當時尼克搭訕時被她認為非常沒禮貌，立刻走人，結果還是被放到網站上。
一名施姓女網友在臉書「爆料公社」表示，上上周她和朋友去東區逛街，結果就遇到洋男來向她搭話。原 PO 原先以為他是來問路，但洋男卻問說「是不是住在台北？在這裡做什麼？」之類的問題，還念了原 PO 衣服上的英文字，讓她覺得洋男很沒禮貌，隨便回他後就走人。
▲被偷拍的施姓女網友上網說明原委。（圖／翻攝自「爆料公社」）
原 PO 認為，多數台灣人對外地觀光客都是非常友善的，自己也曾在路上遇過陸客走錯路，幫忙報路並且帶著他們去。但是洋男 PO 出僅僅 3 秒的畫面就被說成「台女 ez 不意外」讓原 PO 相當不滿。「台女 ez ？台灣女生想和誰發生關係是礙到誰了？靠那幾個畫面就知道裡面的女孩子很容易？」還說洋男拍這些影片已經夠無腦了，留言的人也沒長腦，「自己自卑感作祟虧不到妹憑幾個畫面到處嘴，怎麼不去好好剪個頭髮培養興趣減個肥？可憐。」
PO 文也引來網友大力認同，留言「這社會風氣搞得現在只要有異性問路搭訕，我一律臭臉不回」、「台女很 easy ？都 easy 了你還搞不定，下面可以剁一剁了」、「會說那種話的都沒女友，別想太多」、「女生想吃洋男也是她的事！請台男別崩潰好嗎！」