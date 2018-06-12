NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
生活總覽3C科技電玩動漫星座算命健康醫藥媽媽保健
即時跑馬燈屏科大師生攜手國際賽　獲最高金獎換柱2.0？她：國民黨幹掉自己8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
生活

辛苦了！月薪54K掀熱議　手卻變這樣驚呆網「血汗錢」

生活中心／綜合報導2018/06/12 16:03
▲曾姓男網友貼出薪資袋分享發薪日喜悅，網友們卻發現曾男手上傷痕累累，感嘆高薪都是用命拚來的「血汗錢」。（圖／已獲曾姓男網友授權，翻攝自「爆廢公社」）。
▲曾姓男網友貼出薪資袋分享發薪日喜悅，網友們卻發現曾男手上傷痕累累，感嘆高薪都是用命拚來的「血汗錢」。（圖／已獲曾姓男網友授權，翻攝自「爆廢公社」）。

平日辛苦工作，最期待的就是發薪水當天了！近日一名曾姓男網友在網路貼出一疊現金與薪資袋，分享發薪日的喜悅，月薪 54K 羨煞不少網友。不過，網友們也發現曾男手上滿是水泡及傷痕，直呼曾男工作辛苦了，感嘆這份高薪真的是「血汗錢」。

曾姓男網友在臉書「爆廢公社」貼出一張照片，寫下：「又到了每個月最開心的一天」，只見圖中上方左邊放滿千元及百元鈔票、右邊則放著薪資袋，仔細計算後，發現曾男 5 月時薪水竟有 54K ，紛紛表示羨慕「如果我的薪水有和你一樣多，我也會很開心」、「我開始懷疑人生了」、「對不起，我又拉低勞工薪資了...」

不過，當網友們看見圖中右下角一隻充滿燙傷疤痕及水泡的手，都推測曾男應是一位廚師。對此，曾男也出面解釋自己是做團膳的，薪資袋上寫的「薪水單宵」是指煮宵夜、送則指送宵夜，且因客戶多為公司行號、人數眾多，「我使用的鍋子一次產量大約 1500－2000 人份。鍋鏟白鐵做的，一百公分長」、「鏟久了，其實手筋＆韌帶什麼碗糕一堆都會有永久傷害」。

曾男也說，「這行真的職傷很多，照片只是輕微的燙傷」，表示照片中的傷口僅花一兩周就痊癒了，倒是燙傷天天都在上演「永久累積傷害才可怕」。部分網友見狀也貼出自己或親友入行後，手上出現大片水泡、燙傷或割傷痕跡的照片，感嘆廚師真的很辛苦「沒有一天是沒有傷口的」。

最後，曾男也表示各行各業其實都是辛苦的「各位加油～」對此，網友們也留言回應「好痛...辛苦你了」、「唉，高薪都是用命拼的」、「真的加油，我一堆前輩腰都出問題了！因為我們都要蹲著做！」「廚師的起薪 60000 才合理吧！」也有網友奉勸曾男要保重身體，並建議曾男可買燙傷藥塗抹傷口。

關鍵字薪資月薪高薪廚師水泡
被拍台女：想和誰發生關係是礙到誰換柱2.0！她：國民黨幹掉自己

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan