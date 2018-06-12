辛苦了！月薪54K掀熱議　手卻變這樣驚呆網「血汗錢」

曾姓男網友在臉書「爆廢公社」貼出一張照片，寫下：「又到了每個月最開心的一天」，只見圖中上方左邊放滿千元及百元鈔票、右邊則放著薪資袋，仔細計算後，發現曾男 5 月時薪水竟有 54K ，紛紛表示羨慕「如果我的薪水有和你一樣多，我也會很開心」、「我開始懷疑人生了」、「對不起，我又拉低勞工薪資了...」

平日辛苦工作，最期待的就是發薪水當天了！近日一名曾姓男網友在網路貼出一疊現金與薪資袋，分享發薪日的喜悅，月薪 54K 羨煞不少網友。不過，網友們也發現曾男手上滿是水泡及傷痕，直呼曾男工作辛苦了，感嘆這份高薪真的是「血汗錢」。

不過，當網友們看見圖中右下角一隻充滿燙傷疤痕及水泡的手，都推測曾男應是一位廚師。對此，曾男也出面解釋自己是做團膳的，薪資袋上寫的「薪水單宵」是指煮宵夜、送則指送宵夜，且因客戶多為公司行號、人數眾多，「我使用的鍋子一次產量大約 1500－2000 人份。鍋鏟白鐵做的，一百公分長」、「鏟久了，其實手筋＆韌帶什麼碗糕一堆都會有永久傷害」。

曾男也說，「這行真的職傷很多，照片只是輕微的燙傷」，表示照片中的傷口僅花一兩周就痊癒了，倒是燙傷天天都在上演「永久累積傷害才可怕」。部分網友見狀也貼出自己或親友入行後，手上出現大片水泡、燙傷或割傷痕跡的照片，感嘆廚師真的很辛苦「沒有一天是沒有傷口的」。

最後，曾男也表示各行各業其實都是辛苦的「各位加油～」對此，網友們也留言回應「好痛...辛苦你了」、「唉，高薪都是用命拼的」、「真的加油，我一堆前輩腰都出問題了！因為我們都要蹲著做！」「廚師的起薪 60000 才合理吧！」也有網友奉勸曾男要保重身體，並建議曾男可買燙傷藥塗抹傷口。