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學童堅強毅力抗病危　林佳龍被他感動

記者林重鎣／台中報導2018/06/12 16:03
▲市長林佳龍頒畢業證書給王宏至（圖／林重鎣攝 , 2018.6.12)
▲市長林佳龍頒畢業證書給王宏至（圖／林重鎣攝 , 2018.6.12)

台中大里區健民國小王同學日前於校外發生意外，身體尚未復原，無法參加畢業典禮。亞大醫院及校方今(12)日為王同學舉辦一場專屬的溫馨小畢典，市長林佳龍也受邀參加畢業典禮，並為他頒發畢業證書，期盼大家共同集氣，鼓勵他努力復健，早日康復。林佳龍說，「畢業是開始，期待王同學的新生，在人生路上勇敢邁開步伐」。

林佳龍在健民國小校長林約宏、市議員李天生等人陪同下，前往亞大附屬醫院參加王同學的小畢典，全班同學一起為他唱最愛的歌曲「剛好遇見你」作為畢業歌；王同學的巧固球校隊教練也頒發球隊簽名球和冠軍獎盃，希望激勵他以運動精神，有毅力邁向康復之路；全班同學也共同製作卡片，寫滿祝福的話語，鼓勵他努力復健，祝福早日康復。

王同學雖然後續還需要語言治療，但仍努力逐字說出「我會加油！」回覆大家的關心；他的父母、妹妹也共同出席畢典，感謝大家的祝福。

林佳龍表示，感謝大家的關心，一場意外，讓王同學不能如期參加畢典，但看到他相當有毅力，經過手術後，順利轉到普通病房，被他的意志力所感動，期待王同學的新生，在人生路上勇敢邁開步伐，而他的努力復健之路也可以激勵他人，共同珍惜生命、珍惜身邊的家人、朋友。

林佳龍也說，聽到同學所唱的歌詞「我們哭了，我們笑著，但我們都不想分離」，肯定大家因為一起成長，就像手足一樣的情感，很令人感動。未來，希望透過師生的關懷與支持、醫院的專業救助，市府也會持續關心他的醫療與教育，鼓勵他與其家人繼續往前走。

健民國小校長林約宏表示，王同學是校內巧固球校隊男生隊長，平時十分活潑，但因為意外錯過跟班上同學最後的相聚時間，讓老師及同學都十分遺憾，因此，日前籌劃畢業典禮時，決定邀請全班同學到醫院一起慶祝畢業。

同學除了在畢典上齊聲唱歌為他加油，結束後也紛紛上前擁抱他，很多同學都因為不捨而哭了。王同學則努力說出「謝謝」，回應朋友的關心。打巧固球隊的隊員還稱讚王同學的球技很好，一天比一天強，希望他快點康復，一起打球。

關鍵字健民國小林佳龍畢業典禮
再現山城風華　安坑輕軌披金衣屏科大師生攜手國際賽　獲最高金獎

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