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海福刀技術領先　美籍華人回台治攝護腺癌

記者林雁茹／台北報導2018/06/12 18:00
▲許富順呼籲50歲以上的男性每年應做一次PSA抽血檢查，或到泌尿科找專科醫師進行肛門指檢和攝護腺超音波檢查，早期診斷治療。（圖／ingimage）
▲許富順呼籲50歲以上的男性每年應做一次PSA抽血檢查，或到泌尿科找專科醫師進行肛門指檢和攝護腺超音波檢查，早期診斷治療。（圖／ingimage）

李先生在美國聯邦政府擔任公職，63歲的他在今年4月健檢時發現PSA（攝護腺特定抗原）指數異常，進一步切片確診為攝護腺癌2期，幾經思量與蒐集資料，決定回台接受治療，評估後決定選擇海福刀無創標靶治療，專程回台在新北市就醫，為保留性功能，進行海福刀的局部治療，術後因無傷口，恢復迅速，兩週後便返美重回工作崗位。

這名病患就診時主述平日規律運動、身體狀況良好，只有夜尿2、3次的情形，對於攝護腺癌上身始料未及。新北市立聯合醫院泌尿科主任許富順解釋，部分早期攝護腺癌患者並無明顯徵兆，僅出現解尿有障礙、細小、夜尿和頻尿等與良性攝護腺肥大相類似的症狀，尤其近年來攝護腺癌已躍升為男性癌症發生率第5位，罹患年齡也有下降至50多歲的趨勢，不容輕忽。

目前醫學上對於攝護腺癌的發生成因，以歐美人士發生率較高，其他有家族病史的患者罹癌率也會提高，加上飲食西化，如嗜食高油脂、紅肉等，加上受環境荷爾蒙影響，也都息息相關。許富順呼籲50歲以上的男性每年應做一次PSA抽血檢查，或到泌尿科找專科醫師進行肛門指檢和攝護腺超音波檢查，以免錯過早期診斷的時機，有家族史患者更應提前至40歲進行檢查。

海福刀無創標靶治療在2000年經歐盟通過，美國則在2016年通過FDA核准使用於攝護腺癌治療。許富順表示，該院引進海福刀療法已有5年之久、累積相關案例數多且經驗豐富，加上低於國外一半的手術費用成為李先生回台治療的考量因素。一項長期針對早期攝護腺癌治療的臨床研究顯示，國內海福刀長期無復發率為73%，國外為75%，而達文西攝護腺根除術無復發率也達7成多，顯示海福刀的治療效果同樣優異。

值得注意的是，達文西攝護腺根除術會留下6個微創小傷口，術中出血量約200c.c.至500c.c.不等，住院約一周，臨床研究發現，有5%至25%的病患會有長期尿失禁的後遺症，恐嚴重影響生活品質。至於海福刀無創標靶療法，則是利用超音波探頭伸入肛門，以高能量超音波集中於病灶、殺死癌細胞，大幅降低術中出血風險，局部精準治療可避開神經血管叢，並保留性功能，當日或隔日即可返家，術後一周會短暫出現解尿不順、細小症狀，待攝護腺消腫後即恢復正常。

許富順強調，海福刀治療可針對第1、2期攝護腺癌病患進行局部治療的範圍，並依個人需求如保留性能力等量身打造醫療計畫，假使日後復發，還能再次進行海福刀治療，因此基於人道考量，不建議首次治療即進行大範圍破壞。

他也提醒，年輕時要降低老後罹患攝護腺癌的機率，應有規律的性生活、不接觸危險性行為，尤其留意無性或極少性生活可能導致尿路結石，進而引起攝護腺長期慢性發炎，恐提高攝護腺罹癌機率。

【本文經《健康傳媒》授權刊登，原文於此

   

關鍵字泌尿科海福刀攝護腺海福刀無創標靶治療許富順
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