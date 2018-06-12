安坑輕軌列車新衣亮相　「光耀金」再現山城風華

新北市安坑輕軌列車外觀票選結果出爐，以安坑地區山城風華再現為設計理念的「光耀金」勝出。捷運工程局表示，安坑輕軌配有15列車，與淡海輕軌採用同一款輕軌列車且同屬「國車國造」，第一列車將在109年底於台灣出廠。
歷經11天網路投票與2天現場投票，共累積近4萬人次參與，安坑輕軌車輛外觀塗裝今(12)日由新北市副市長李四川公布結果，這次共有4款列車設計包括「光耀金」、「祥紅金」、「高雅紫」及「青翠綠」提供民眾票選，「光耀金」得票數高達1萬3,724票，佔總投票數的35.3%。
李四川表示，三環三線是新北市的重點政策，其中安坑輕軌與三環三線即將完工的捷運環狀線十四張站相連，路線全長7.5公里，共設4座平面車站及5座高架車站，全線配有15列車，每列車可乘載265人，未來尖峰時間約每3至6分鐘就可有一般車。
沿途經過新店安和花市、陽光運動公園、台大安康實驗農場、陳逢顯毫芒雕刻館、安康蝴蝶生態園區、山下台灣民窯、二叭子植物園區等，山林景致美不勝收，並完整串聯許多人文特色景點，目前整體計畫工程進度達34.5%。
捷運局長趙紹廉表示，安坑輕軌列車是由台灣車輛股份有限公司與德國福依特公司(VoithEngineering Services)跨國合作後，從設計、製造到測試，全車在台灣完成，以5節車廂為1編組，全車長度34.45公尺，屬於輕運量有人駕駛的100%低底盤列車。
外型採用車頭傾斜流線造型，並加大車窗面積讓乘客有較開闊視野，而各車門則採用雙開滑開式設計，並設有手動開關。車廂內部有著寬敞舒適的乘車空間，全車設置62個座椅，也考量行動不便乘客使用之需設有輪椅區及博愛座等無障礙空間。