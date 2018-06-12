NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東金馬
即時跑馬燈屏科大師生攜手國際賽　獲最高金獎換柱2.0？她：國民黨幹掉自己8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
地方

安坑輕軌列車新衣亮相　「光耀金」再現山城風華

記者蔡琇惠／新北報導2018/06/12 15:59
▲安坑輕軌列車造型揭曉，以安坑地區山城風華再現為設計理念的「光耀金」勝出。（圖／記者蔡琇惠攝，2018.06.12）
▲安坑輕軌列車造型揭曉，以安坑地區山城風華再現為設計理念的「光耀金」勝出。（圖／記者蔡琇惠攝，2018.06.12）

新北市安坑輕軌列車外觀票選結果出爐，以安坑地區山城風華再現為設計理念的「光耀金」勝出。捷運工程局表示，安坑輕軌配有15列車，與淡海輕軌採用同一款輕軌列車且同屬「國車國造」，第一列車將在109年底於台灣出廠。

歷經11天網路投票與2天現場投票，共累積近4萬人次參與，安坑輕軌車輛外觀塗裝今(12)日由新北市副市長李四川公布結果，這次共有4款列車設計包括「光耀金」、「祥紅金」、「高雅紫」及「青翠綠」提供民眾票選，「光耀金」得票數高達1萬3,724票，佔總投票數的35.3%。

李四川表示，三環三線是新北市的重點政策，其中安坑輕軌與三環三線即將完工的捷運環狀線十四張站相連，路線全長7.5公里，共設4座平面車站及5座高架車站，全線配有15列車，每列車可乘載265人，未來尖峰時間約每3至6分鐘就可有一般車。

沿途經過新店安和花市、陽光運動公園、台大安康實驗農場、陳逢顯毫芒雕刻館、安康蝴蝶生態園區、山下台灣民窯、二叭子植物園區等，山林景致美不勝收，並完整串聯許多人文特色景點，目前整體計畫工程進度達34.5%。

捷運局長趙紹廉表示，安坑輕軌列車是由台灣車輛股份有限公司與德國福依特公司(VoithEngineering Services)跨國合作後，從設計、製造到測試，全車在台灣完成，以5節車廂為1編組，全車長度34.45公尺，屬於輕運量有人駕駛的100%低底盤列車。

外型採用車頭傾斜流線造型，並加大車窗面積讓乘客有較開闊視野，而各車門則採用雙開滑開式設計，並設有手動開關。車廂內部有著寬敞舒適的乘車空間，全車設置62個座椅，也考量行動不便乘客使用之需設有輪椅區及博愛座等無障礙空間。
 

關鍵字安坑輕軌列車三環三線國車國造淡海輕軌
辯論邀請書　時力遞交給侯友宜學童堅強生命力　林佳龍被他感動

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan