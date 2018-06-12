時力送邀請函　邀新北市長參選人公開共談居住正義

時代力量新北市議員參選人唐聖捷代為宣讀黃國昌的邀請函內容表示，「居住正義」不僅是展望新北都市發展的重要課題，更攸關年輕人能否安居成家、迎向未來的關鍵；既然2位市長參選人都認同「居住正義」的重要性，就有必要清楚向新北市民說清楚、講明白，誠懇正式邀請2位在公開平台上共同細緻討論，居住正義的具體內容，及未來如何透過市政政策予以貫徹，讓新北市民共同檢視。

時代力量新北黨部主委黃國昌公開邀請新北市長參選人侯友宜、蘇貞昌，在公開平台進行討論新的北居住正義；時代力量5位新北市議員參選人今（12）日親送邀請函，相信任何新北市民都有權利質問，共同離清新北居住正義與住宅政策的方向。

彭盛韶指出，侯友宜針對「居住正義是民粹」的說法，澄清改稱「有急迫危險的案例，不應被假藉居住正義的名義阻擋」，反而凸顯了侯友宜對居住正義內涵的不了解；彭盛韶解釋，居住正義的重點是交易公平，居住安全的重點是建築品質，現況是建商亂蓋爛樓，沒安全可言，政府卻放任炒作，沒正義可信，前副市長侯友宜一直分不清楚，令人唏噓。

陳志明說，侯友宜的澄清是企圖將民粹標籤限縮到特定案例，藉此避重就輕，碰巧蘇貞昌也認為居住正義與居住安全應並重，不如就針對具體案例來討論，請市長參選人們明確回應；張祐銓強調，自己作為建築專業，看到居住正義長年未能在新北落實，確實相當痛心，新北市長朱立倫與副市長侯友宜的7年執政中，新北市府竟有上百位官員遭到起訴，貪瀆程度居全國之冠，如何給新北市民願景？

曾柏瑜質疑，新北都計、都更失能，浮濫的建案使空屋高達10萬戶，房價卻依舊高不可攀，政府放任投資客炒房，高房價讓成家遙不可及，是年輕世代看不到未來的主因，城市的都市計畫與實際需要嚴重脫節；新北擁有全台最大住宅需求，卻有最多閒置空屋，希望2位市長參選人針對如何實現居住正義，拿出具體的住宅政策聚焦討論，別再讓建商綁架新北的未來了。