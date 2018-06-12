NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東金馬
即時跑馬燈川金會落幕　台灣反而壓力大藍正龍愛女甜蜜視訊　楊丞琳秒融化8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
地方

時力送邀請函　邀新北市長參選人公開共談居住正義

記者陳志仁／新北報導2018/06/12 17:07
▲時代力量5位新北市議員參選人今（12）日親送邀請函給侯友宜，邀請2位新北市長參選人，在公開平台上共同討論居住正義的具體內容。（圖／時代力量提供）
▲時代力量5位新北市議員參選人今（12）日親送邀請函給侯友宜，邀請2位新北市長參選人，在公開平台上共同討論居住正義的具體內容。（圖／時代力量提供）

時代力量新北黨部主委黃國昌公開邀請新北市長參選人侯友宜、蘇貞昌，在公開平台進行討論新的北居住正義；時代力量5位新北市議員參選人今（12）日親送邀請函，相信任何新北市民都有權利質問，共同離清新北居住正義與住宅政策的方向。

時代力量新北市議員參選人唐聖捷代為宣讀黃國昌的邀請函內容表示，「居住正義」不僅是展望新北都市發展的重要課題，更攸關年輕人能否安居成家、迎向未來的關鍵；既然2位市長參選人都認同「居住正義」的重要性，就有必要清楚向新北市民說清楚、講明白，誠懇正式邀請2位在公開平台上共同細緻討論，居住正義的具體內容，及未來如何透過市政政策予以貫徹，讓新北市民共同檢視。

彭盛韶指出，侯友宜針對「居住正義是民粹」的說法，澄清改稱「有急迫危險的案例，不應被假藉居住正義的名義阻擋」，反而凸顯了侯友宜對居住正義內涵的不了解；彭盛韶解釋，居住正義的重點是交易公平，居住安全的重點是建築品質，現況是建商亂蓋爛樓，沒安全可言，政府卻放任炒作，沒正義可信，前副市長侯友宜一直分不清楚，令人唏噓。

陳志明說，侯友宜的澄清是企圖將民粹標籤限縮到特定案例，藉此避重就輕，碰巧蘇貞昌也認為居住正義與居住安全應並重，不如就針對具體案例來討論，請市長參選人們明確回應；張祐銓強調，自己作為建築專業，看到居住正義長年未能在新北落實，確實相當痛心，新北市長朱立倫與副市長侯友宜的7年執政中，新北市府竟有上百位官員遭到起訴，貪瀆程度居全國之冠，如何給新北市民願景？

曾柏瑜質疑，新北都計、都更失能，浮濫的建案使空屋高達10萬戶，房價卻依舊高不可攀，政府放任投資客炒房，高房價讓成家遙不可及，是年輕世代看不到未來的主因，城市的都市計畫與實際需要嚴重脫節；新北擁有全台最大住宅需求，卻有最多閒置空屋，希望2位市長參選人針對如何實現居住正義，拿出具體的住宅政策聚焦討論，別再讓建商綁架新北的未來了。

關鍵字侯友宜新北居住正義唐聖捷彭盛韶陳志明曾柏瑜張祐銓
屏科大師生攜手國際賽　獲最高金獎天價C肝口服新藥　健保可給付

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan