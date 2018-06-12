川金會 日本成功發射情報蒐集衛星

日本首相安倍晉三表示，政府將盡可能善用包括雷達6號在內的情報蒐集衛星，讓未來國家安全保障及危機管理達萬全態勢。

日本放送協會（NHK）報導，雷達6號日本時間下午1時20分在鹿兒島縣種子島宇宙中心，由H2A火箭搭載發射升空；衛星在約20分鐘後進入軌道，發射成功。

日本產經新聞報導，這枚衛星是雷達6號，成功發射有助強化對北韓核武、彈道飛彈等設施，及中國船艦等的監視。

（中央社東京12日綜合外電報導）美國總統川普與北韓領導人金正恩今天在新加坡舉行歷史性會談，日本下午成功發射「雷達6號」衛星進入軌道，擔任情報蒐集任務，是日本第8枚同類型衛星。

雷達6號衛星原訂11日發射，但受到天候惡劣影響，延到今天發射。

衛星就在升空後約20分鐘後，依照預定計畫進入軌道，成功完成發射。

負責發射衛星的三菱重工業，以事關國家安全保障為由，無法透露衛星發射的相關資訊。

這枚情報蒐集衛星會在距離地面數百公里上空，對地球上所有地點進行攝影，事實上是蒐集攸關日本安全保障情報的偵察衛星。

這類衛星分為在白天使用高性能相機攝影的「光學衛星」，及在夜晚與天候不佳時，使用電波攝影的「雷達衛星」，這次發射的衛星屬於「雷達衛星」。

今年2月日本曾發射「光學衛星」，今天再度發射雷達6號後，目前合計在軌道進行情報蒐集的衛星共有8枚，可維持每天對地球上所有地點進行一次以上的攝影。

日本政府透過這些衛星來掌握北韓的彈道飛彈發射設施的動向，及發生災害時的受災情況；未來，日本政府有意將衛星數量增加到10枚。（譯者：黃名璽/核稿：徐崇哲）1070612