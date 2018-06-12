「換柱2.0」重演？黃智賢：國民黨幹掉了自己

國民黨立委林為洲有意參選新竹縣長，不過，「藍皮綠骨」、「不是客家籍」是地方盛傳林為洲的兩大罪狀，雖然他在新竹縣的民調很高，卻始終得不到地方派系支持，為了不讓林為洲出線，國民黨甚至不用全民調初選縣長人選，改用徵召方式決定。政治評論家黃智賢認為，國民黨幹掉林為洲也幹掉了自己，直言這根本就是「換柱 2.0 」。
黃智賢在臉書發文表示，「國民黨在新竹縣，突然不用全民調初選縣長人選，改成用徵召。為了不讓民調領先的林為洲出線，突然開一個中常會，說新竹縣改遊戲規則了。改成上面指定，也就是徵召。」他認為此舉根本就是「換柱」重演，而且還是「換柱 2.0 」。
▲政治評論家黃智賢在臉書發文，國民黨幹掉林為洲也幹掉了自己，直言這根本就是「換柱 2.0 」。（圖／截取自黃智賢世界臉書）
黃智賢接著指出，當初，再討厭洪秀柱，洪秀柱再弱，國民黨也必須讓洪秀柱選到底，因為她是符合民主精神的 ABC ，也是按照規則選出來的人，但國民黨卻強行「換柱」，且過程醜陋、心虛，讓社會驚駭莫名，而民進黨則笑到連下巴都掉下來。
他認為重點在於，「不管林為洲是不是客家人，不管他以前如何不討喜，也不論科技大老是否更愛另一人，國民黨早先是通過用全民調做遊戲規則的，遊戲完到投票日前五個月，突然改了規則，只為了不要這個人。」她因而質疑「這樣的國民黨，是要怎樣讓人尊敬？」