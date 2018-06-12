「換柱2.0」重演？黃智賢：國民黨幹掉了自己

國民黨立委林為洲有意參選新竹縣長，不過，「藍皮綠骨」、「不是客家籍」是地方盛傳林為洲的兩大罪狀，雖然他在新竹縣的民調很高，卻始終得不到地方派系支持，為了不讓林為洲出線，國民黨甚至不用全民調初選縣長人選，改用徵召方式決定。政治評論家黃智賢認為，國民黨幹掉林為洲也幹掉了自己，直言這根本就是「換柱 2.0 」。

黃智賢在臉書發文表示，「國民黨在新竹縣，突然不用全民調初選縣長人選，改成用徵召。為了不讓民調領先的林為洲出線，突然開一個中常會，說新竹縣改遊戲規則了。改成上面指定，也就是徵召。」他認為此舉根本就是「換柱」重演，而且還是「換柱 2.0 」。