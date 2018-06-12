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影／天價C肝口服新藥　健保可給付

記者唐詠絮 / 彰化報導2018/06/12 17:09
▲C肝口服新藥健保可給付，治癒詹職及詹治兩姊妹。（圖／記者唐詠絮攝，2018.06.12）
▲C肝口服新藥健保可給付，治癒詹職及詹治兩姊妹。（圖／記者唐詠絮攝，2018.06.12）

肝若好，人生就是彩色！住在彰化縣田尾鄉90歲及86歲的詹職及詹治兩姊妹，被驗出c肝超過20年，已罹患早期肝硬化，在衛福部彰化醫院肝膽腸胃科主任陳詩典施以口服健保新藥治療後，詹職已完全康復，而妹妹詹治也已驗不到病毒並持續治療中，12日上午在醫院由院方獻花恭喜她們，也希望更多長者願意接受治療。


▲C肝口服新藥健保可給付，治癒詹職及詹治兩姊妹。（圖／記者唐詠絮攝，2018.06.12）

在政府啟動「十年C肝計畫」後，2017年口服新藥健保給付，帶來一線希望，但很多長者認為「活不了幾年了」、「醫了幾十年都醫不好了」，不願再就診或不抱希望。詹職及詹治姊妹說，她們原本也這樣想，但兒女都鼓勵她們接受治療，真沒想到有痊癒的一天。

陳詩典說，早年偏鄉醫療條件較差，感冒生病便會找密醫「打一針就好」，甚至有不少女人生產時透過「血牛」輸了不乾淨的血，再加上針頭消毒不全，因此很多年長女人的c肝都是當年種下的因，以彰化縣而言，偏遠鄉鎮罹患率甚至超過10％，其中又以長者居多，女性又多於男性，讓他深深感受到「C肝是年長女性的病」。


▲C肝口服新藥健保可給付，治癒詹職及詹治兩姊妹。（圖／記者唐詠絮攝，2018.06.12）

以往c肝的治療以干擾素為主，但會造成發燒、噁心嘔吐、掉頭髮、倦怠、失眠、血球降低等嚴重副作用，很多病患因此害怕治療或因副作用中斷治療，而成功率也只有50至70％，故70歲以上長者通常不會考慮治療，陳詩典指出，近幾年有了口服新藥，但約要200萬元，很多人無力負擔而放棄，直到健保署去年初將口服新藥納入健保，讓許多患者看到希望。
▲彰化醫院用的健保給付C肝口服新藥。（圖／記者唐詠絮攝，2018.06.12）

陳詩一再強調，詹職老太太90歲都能治好了，請其他沒有嚴重慢性病的c肝長者不要再猶豫了，給自己一個機會，一起扭轉「老阿嬤的c肝悲歌」的現況。

關鍵字c肝健保給付彰化醫院肝膽腸胃科
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