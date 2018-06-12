防範汛期暨颱風季來臨　國防部說明災防整備概況

（軍聞社記者陳映竹臺北12日電）為因應汛期暨颱風季節可能發生的天然災害，國防部作計室聯戰處處長葉國輝少將今日針對國軍災害防救整備概況進行「救災兵力整備」、「救災資源整備」及「災害防救演練」等項目報告，說明國軍相關災防整備工作，目的在提昇整體災害防救能力，確保人民生命財產安全。

葉少將表示，今年汛期前，依行政院規劃，由22個直轄市、縣（市）政府主導辦理災害防救演習，其中屏東縣等11個縣（市）災防演練並結合全民防衛動員演習共同實施；國軍計派遣兵力1,500餘人次、直升機7架次、車輛240輛、機具369部(具)配合參演，強化與地方政府執行災害防救的工作默契；而為提升國軍災害防救技能，遴選各部隊執行救災有關的志願役官士兵，參加消防署訓練中心「大型災難國軍種子綜合訓練班」，自民國99年至106年已完訓1,538人，107年度規劃派訓120人，以完備擴訓需求。

葉少將指出，在預置兵力方面，國軍針對易發生土石流及淹水地區，於颱風登陸前24小時，完成救災兵力預置計2,200人；海軍陸戰隊AAV-7兩棲突擊登陸車，規劃於颱風侵襲前36小時預置於宜蘭蘇澳、桃園下湖西及高雄左營，各作戰區可立即投入兵力約3萬6千餘人；陸軍特指部及海軍陸戰隊編成23個蒐報小組，兵力計141人，攜帶衛星電話、GPS定位儀、無線話機等裝備，可針對山地高危險地區，協助執行居民撤離、災情蒐報、緊急救援及救災部隊引導等任務，後續依災情發展增派兵力支援；且在防、離災階段，本、外島各作戰區（防衛部），預劃於22個縣市、364個區鄉鎮，派遣連絡官731人，協助地方政府兵力申請，並會同地方警消，共同執行災情蒐報任務，國軍各級醫院及衛生部隊，平時已編組救災醫療小組154組，計525人，並完成相關攜行物資整備作業；當發生災害時，於第一時間投入災區，協助傷患醫療照護與後送作業。

在防疫消毒整備方面，葉少將進一步表示，為有效因應防疫工作，本部整合三軍專業化學兵部隊，於平時完成人員、裝備、機具整備，當疫情發生時，可即時投入災防兵力2,300餘人，協力地方政府防疫工作，防堵疫情擴散；救災心輔整備方面國軍各級心理衛生中心計225人，遇重大災害時，各作戰區可立即整合地區內心輔官，成立「重大災害事件心理衛生中心」，會同民間社福、慈善等團體，執行救災官兵及災民心理輔導（撫慰）工作。

在救災資源整備方面，葉少將表示，國軍平時完成輪車2,100餘輛、甲車300餘輛、航空器11架、膠舟95艘及多功能工兵車、挖土機及生命探測器等輕、重型工程與人命搜救機具合計1,500餘部救災裝備整備，遇重大災害時可立即投入救災工作；各作戰區因應一般及複合式災害，採低密度（有床位，7,852人）及高密度（無床位，2萬3,177人）原則，規劃收容營區計76處3萬1,000餘人，可依地方縣市政府申請，提供鄉民收容安置。

葉少將強調，汛期前，國軍積極強化各項災防整備，秉持「救災就是作戰」的精神，於災害來臨時，主動、即時「向災區前進，與民眾在一起」，展現「平時能救災、戰時能作戰」的效能，以確保國人生命、財產安全。

新聞來源:國防部軍事新聞通訊社