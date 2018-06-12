基隆鎖管季登場 5大遊程開放報名

（中央社記者王朝鈺基隆市12日電）基隆鎖管季即將登場，最受民眾歡迎的「夜訪鎖管」、「夜釣白帶魚」等5大遊程體驗今天起開放報名，活動期間自6月30日至8月17日，名額有限要搶要快。

市府表示，鎖管季首先登場的是「漁業文化體驗」活動，除熱門的「夜訪鎖管」、「夜釣白帶魚」，還有「探訪飛魚原鄉」、外木山「王爺祭海上遶境」民俗體驗，以及「Hi海！與你相約在七夕」等5大遊程，每年一開放報名很快就被搶購一空，今年名額有限，呼籲民眾千萬別錯過。

市府並整合超過30家餐廳推出特色海味響宴，主廚以基隆當季鎖管、白帶魚、飛魚卵設計美味菜單，民眾前往消費不僅享有優惠，還有機會獲得海上觀光體驗等好禮，漁會也順勢推出500組限量生鮮小卷禮盒，原價700元，活動早鳥價500元，滿2000元還能免運費。