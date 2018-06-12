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超越中國名列全球第一 IBM剩餘產值：超級電腦S

鉅亨網2018/06/12 16:00
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美國即將重新奪回全球最快超級電腦的榜首。

國際科技公司 IBM (IBM-US) 為美國能源部橡樹嶺國家實驗室 (Oak Ridge) 設計了一台要價 2 億美元、專為大數據和人工智慧 (AI) 量身打造，名為「Summit」的系統。

續千兆級 (Petascale) 後，下一代超級電腦則是在百萬兆級 (Exascale) 運算範圍裡。這台 Summit 最高限速為每秒 200 萬億次的浮點運算，將輕鬆擊敗當前位居榜首的中國「神威 - 太湖之光」系統。

全球超級電腦排行榜
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據了解，IBM 曾在 2014 年就獲得了 Summit 和小型系統的合約，也是 IBM 努力為其 Power 晶片帶來一些行銷的效益。

Summit 擁有 9,216 枚 IBM Power9 處理器，以及來自輝達 Nvidia (NVDA-US) 的大約 27,648 個 GPU 晶片。系統可以在節點之間每秒移動 25 GB 的數據。

Summit 圖 / 圖：Oak Ridge
Summit 圖 / 圖：Oak Ridge

為了大數據的龐大負荷問題，IBM 重新設計了新的系統架構 (architecture)，並已用於去年底上市的 Power AC922 系統中。該系統夾帶這 OpenCAPI 和輝達的 NVLink 技術來加速數據的移動。IBM 號稱其 Power9 系統速度較目前市場普片的電腦 x86 架構快上 9.5 倍。

公布數據顯示，這次的政府合約金額達 3.25 億美元。雖然較 IBM 的 800 億美元年營收相比微不足道，但對抗 x86 系統的英特爾 Intel (INTC-US) 來說，行銷效益十足。

Summit 目前分為 4,608 個互連的計算機節點，通過每分鐘泵送 4,000 加侖水進行冷卻。它佔用一英畝的八分之一面積 (大約兩個網球場的大小)，其高峰能耗約 15 兆瓦 (MW)，足以為 7,000 多戶家庭供電。

每個節點 (node) 都有 2 個 3.1 GHz 的 IBM Power9 晶片，和 22 個並行運行的處理內核 (core)。連接到每對 Power9 晶片的是 6 顆輝達 Tesla V100 圖形晶片 (GPUs)。

每個節點也擁有 1.6 TB 的內存，可以在 250 PB 的存儲系統上每秒儲存 2.2 TB 的數據。大約普通電腦的 100 倍速度。

Summit 圖 / 圖：Oak Ridge
Summit 圖 / 圖：Oak Ridge
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