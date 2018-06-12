歡喜做視若猷親　宏仁醫院照顧服務員節表揚

員林市的惠來醫療社團法人宏仁醫院，為慶祝一年一度的照顧服務員節到來，12日上午表揚優良與資深照服員，贈送獎牌和蛋糕，感謝照服員終年不辭辛勞，把別人的長輩當成自己長輩，十多年如一日服務病人，讓病人家屬無後顧之憂，能安心生活和就業。 ▲員林市宏仁醫院照服員（左起）鄧夙姬、阮氏莊、張麗姝、張水莉榮獲資深績優獎。（圖／宏仁醫院提供，2018.06.12）

照顧服務員的工作，不只要為患者「把屎把尿」及面對老病死亡的身心煎熬，還需與患者建立誠信關係，甚至當一位好的傾聽者，該院護理部主任蕭麗紋說，台灣步入高齡化社會，對照服人力需求越來越大，優秀照服員是好幫手，也是社會的資產，分享與傳承經驗有助提升照服品質。



▲員林市宏仁醫院照服員（左起）鄧夙姬、阮氏莊、張麗姝、張水莉榮獲資深績優獎。（圖／宏仁醫院提供，2018.06.12）

今年得到宏仁照服務員第一名的是67歲的張水莉，卸下造紙廠老闆娘的身分，在院方董事長陳鴻銘及護理部主管鼓勵下，將病人百百種，照護的壓力，轉念成挑戰自己的原動力與正能量，10年下來再也沒離開這個行業。

照服工作服務近13年，年屆六旬的張麗姝，入行前即受過訓練，有「吃苦當吃補」的心理準備，盡心盡力照顧每位服務過的患者，其中印象最深的是，已經照顧2個月的長者往生，給她很大衝擊，不僅吃不好還睡不著，還好有醫院主管和照服夥伴從旁安慰與鼓勵，才度過適應期。



▲歡喜做視若猷親為患者照顧服務，宏仁醫院照顧服務員節表揚。（圖／記者唐詠絮攝，2018.06.12）

每位照服員都有照顧病人的「撇步」，66歲資優照服員鄧夙姬說，一名壞脾氣阿伯常抗拒治療，有一天晚上忽然想吃麵，鄧夙姬跟他約法三章，要吃麵就得聽話接受治療和照顧服務，那名阿伯在住院期間果然百分之百配合，如今當照服員15年來，把病人當自家人看待，便覺得自在快樂。