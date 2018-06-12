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百德暫定7月12日上櫃 今年業績看逐季增

中央社2018/06/12 15:59
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者鍾榮峰台北12日電）百德機械董事長謝瑞木表示，以歐洲經驗深耕中國大陸和美國市場，擴展五軸加工機比重。法人預估，百德暫定7月12日上櫃，今年業績可望逐季成長。

展望未來布局，謝瑞木表示，持續以歐洲經驗深耕中國大陸和美國市場，看好全球製造業對自動化和智能化需求提升，預期航太業長期發展前景可期。

展望今年工具機市場，百德總經理廖子恩表示，目前上游零組件供貨持續緊缺，預估台灣零組件交期看到10個月，日系廠商交期要1年，公司去年第4季度針對線軌採取因應措施，採用歐洲的供應商。

廖子恩表示，公司希望在五軸加工機比重持續成長，主要競爭對手是歐洲和日本廠商，預估今年五軸加工機比重可到2成，開發新系列五軸加工機產品。

展望今年營運，廖子恩表示，從訂單狀況來看，今年百德營收和毛利率可望優於去年，公司目前在手訂單超過6個月，預計在手訂單規模超過新台幣10億元。法人預估，百德今年業績可望較去年成長2成以上，力拚3成，業績可望逐季成長，今年每股純益有機會超過2015年EPS 4.69元水準。

百德主要從事綜合加工機產品研發、製造及銷售，主要包括金屬類和非金屬類等材質切削機具，產品應用在機械、國防、汽車、航太、電子、模具、醫療等零件加工，深耕高階五軸加工中心機。百德在台灣、瑞士、中國大陸昆山、美國設有據點。

百德深耕自有品牌，自有品牌占整體營收比重8成以上，代工比重控制在25%之內。

從客戶端來看，百德透過OEM客戶打進飛機引擎製造商勞斯萊斯、GE相關供應鏈。法人表示，百德主要客戶包括BMW、Porsche、VW、SME Aerospace、寶成集團、漢翔、上銀等。

從應用端來看，汽機車應用占比約30%，3C應用占比約15%，模具占比約10%，航太占比約10%，其他占比約35%。

百德今年第1季合併營收新台幣4.11億元，較去年同期3.25億元成長26.7%，第1季稅後淨利2990.6萬元，較去年同期轉盈，第1季每股稅後純益0.85元，優於去年同期每股虧損0.83元。百德今年前5月自結合併營收7.82億元，較去年同期6.06億元成長29.13%。

從市場來看，百德主要銷售地區以歐洲市場為主，占比約61.7%，複製到中國大陸及美國市場，百德預期在美國市場成長率會比中國大陸明顯，未來3年鎖定美國市場占比超過2成，中國大陸市占比約2成，歐洲占比在5成以下。(編輯：陳永昌)1070612

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