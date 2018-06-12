腸病毒伊科病毒11型已奪2命 13年來最大疫情

衛生福利部疾病管制署副署長羅一鈞下午在疫情週報時表示，今年腸病毒疫情比較特別，1歲至5歲幼童的腸病毒疫情剛進入流行期，就診人次沒有特別高；但伊科病毒11型在5月開始升溫，且明顯影響到新生兒，已引起流行，今年至今已有4例伊科病毒11型重症且有2人死亡。

根據統計，國內上週（6月3日至6月9日）腸病毒就診人次超過流行閾值（1.1萬人次）已進入流行期；另新增2例新生兒（出生未滿月）感染伊科病毒11型併發重症確定病例，其中1名女嬰出生4天就發病，並在發病後第三天過世。

（中央社記者陳偉婷台北12日電）腸病毒伊科病毒11型今年至今造成4名新生兒重症，其中2人死亡，是自2005年以來最大疫情。專家呼籲，新生兒染腸病毒較易重症，應減少不必要探訪，醫護和家長應注意身體狀況。

羅一鈞表示，過去台灣僅在2005年時有新生兒的腸病毒流行，當時全年有27名新生兒感染克沙奇B型重症，其中3人死亡，今年是暌違13年後的新生兒腸病毒疫情流行，家長、醫護應該特別注意。

台灣新生兒科醫學會理事長許瓊心表示，新生兒感染腸病毒可能會比較嚴重是因體內還沒有腸病毒的抗體，加上新生兒若感染病毒，也比較容易出現肝炎、腦炎、多重器官衰竭問題。

嬰幼兒的腸病毒感染源包含經由產前、生產過程經陰道的母子垂直感染及出生後因人際接觸感染。

羅一鈞表示，若新生兒在出生後一週內腸病毒發病，推測較可能是經由母體傳染，尤其孕婦若在生產日前14天內感染腸病毒，體內還來不及產生足夠的抗體給嬰孩，可能對孩子造成較大的傷害。

若孕婦確定感染腸病毒，除告知醫護，應盡量安胎到至少14天，胎兒自然就會得到母親體內的抗體，避免出生後發病。

此外，因成人感染腸病毒可能沒有症狀，羅一鈞說，新生兒出生滿1週後發病的腸病毒，就有較高可能是因親友探訪、醫護接觸而傳染。家有新生兒的家庭應勤洗手、盡量避免不必要的探訪，醫護也要特別注意防護。

羅一鈞也說，伊科病毒導致的腸病毒多數仍是輕症，出現重症者約5%至10%，從2003年至今，累計有7名伊科病毒11型重症，其中4例死亡，可見重症致死率高，約有5成。但若不論型別，新生兒重症的致死率也有2成到5成，比一般幼兒高很多。

因應新生兒腸病毒疫情，疾管署已舉行專家會議，並成立應變小組，要求設置有嬰兒床或病床的177家醫院及245家產後護理機構（坐月子中心）應落實訪客管理及相關衛生要求，並在半個月內進行查核，違規的醫院或業者可依法開罰，甚至勒令停業。

伊科病毒11型跟一般腸病毒都是以糞口、飛沫、接觸傳染，傳染力高，且各年齡層都會感染，新生兒容易出現重症。伊科病毒11型的症狀表現包含發燒、活動力下降跟腦膜炎，若重症，恐致新生兒敗血症、多重器官衰竭。（編輯：卞金峰）1070612