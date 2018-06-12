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川金會》朝鮮半島若走向和平　台灣反而壓力大

記者呂烱昌／綜合報導2018/06/12 17:47
▲美國總統川普12日與北韓領袖金正恩在新加坡舉行歷史性峰會，兩人會後簽署文件。（圖／川金會官方新聞中心 , 2018.6.12)
▲美國總統川普12日與北韓領袖金正恩在新加坡舉行歷史性峰會，兩人會後簽署文件。（圖／川金會官方新聞中心 , 2018.6.12)

美國總統川普今（12）日與北韓領袖金正恩在新加坡舉行歷史性峰會，兩人會後簽署文件，內容承認峰會進展及承諾繼續維持。隨著北韓試著進入國際社會，中國大陸對北韓影響力將提升，但另一方面，台灣可能將面臨壓力。

川金會前，缺乏與國際領導人交手的金正恩兩度前往中國大陸，向中國大陸國家主席習近平請益，習近平對猛做筆記的金正恩下指導棋，此舉可以避免中方在川金會上遭到邊緣化。

中國大陸外交部長王毅12日表示，兩國領導人對話創造新的歷史，中方歡迎和支持，他也強調中方在半島問題的獨特和重要作用會繼續下去。

對中國大陸而言，朝鮮半島無核化符合其利益，如果北韓真的有心想進入國際社會，已經成為強國的中國大陸將提供許多協助，對北韓的影響力也將擴大。

但是另一方面，台灣反而面臨壓力。淡江大學戰略研究所助理教授、前陸委會副主委黃介正認為，朝鮮半島的議題雖然需要一定時間才能處理，但如果朝鮮半島朝結束敵對狀態方向走，最起碼能夠暫時拆除一個衝突熱點的引信，中、美兩強就能騰出手處理南海問題。他認為，屆時台灣就會夾在兩強之間，對蔡英文政府來說將會非常為難。

澳門理工學院客座講師董致麟認為，川金會反映出美國的國家利益與川普善變的個性，雖然台美關係目前還算穩定，但是台灣是否要將籌碼全壓在美國身上，來與北京對抗，恐怕蔡英文政府需要謹慎思考。

 

關鍵字川金會新加坡金正恩
川金會後　川普：過去敵人可成朋友

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