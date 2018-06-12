川金會》朝鮮半島若走向和平　台灣反而壓力大

美國總統川普今（12）日與北韓領袖金正恩在新加坡舉行歷史性峰會，兩人會後簽署文件，內容承認峰會進展及承諾繼續維持。隨著北韓試著進入國際社會，中國大陸對北韓影響力將提升，但另一方面，台灣可能將面臨壓力。

川金會前，缺乏與國際領導人交手的金正恩兩度前往中國大陸，向中國大陸國家主席習近平請益，習近平對猛做筆記的金正恩下指導棋，此舉可以避免中方在川金會上遭到邊緣化。

中國大陸外交部長王毅12日表示，兩國領導人對話創造新的歷史，中方歡迎和支持，他也強調中方在半島問題的獨特和重要作用會繼續下去。