美報告：中國強制經濟手段 迫他國改變政策

（中央社台北12日電）一份美國智庫提出的報告指出，中國大陸政府更常使用非正式的強制經濟手段，達到嚇阻他國、推進政策外交的目的，未來可能影響到美國在亞洲的政策與盟友，讓雙方競爭更激烈。

美國之音報導，美國智庫新美國安全中心當地時間11日公布的「中國對強制性經濟手段的使用」報告表示，2010年以來，中國利用「非正式」強制性的經濟手段來推進政治和外交政策目標的例子愈來愈多。

報告說，中國國家主席習近平提出的最重要外交政策倡議「一帶一路」很有可能是另一個例子，中國利用貸款、基礎設施工程以及其他經濟手段作為外交政策的工具。