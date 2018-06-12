美報告：中國強制經濟手段 迫他國改變政策

（中央社台北12日電）一份美國智庫提出的報告指出，中國大陸政府更常使用非正式的強制經濟手段，達到嚇阻他國、推進政策外交的目的，未來可能影響到美國在亞洲的政策與盟友，讓雙方競爭更激烈。
美國之音報導，美國智庫新美國安全中心當地時間11日公布的「中國對強制性經濟手段的使用」報告表示，2010年以來，中國利用「非正式」強制性的經濟手段來推進政治和外交政策目標的例子愈來愈多。
報告說，中國國家主席習近平提出的最重要外交政策倡議「一帶一路」很有可能是另一個例子，中國利用貸款、基礎設施工程以及其他經濟手段作為外交政策的工具。
報告指出，中國強制性的經濟手段可能會影響到美國在亞洲的政策與盟友，也會限制美國決策者和美國公司在全球的操作性。
報告說，相較經濟制裁，中國的這種非正式強制性手段讓中國政府有更多迴旋餘地。報告作者之一、新美國安全中心的資深研究員哈瑞爾（Peter Harrell）說，這些非正式手段讓中國施壓更彈性，不需要糾纏於是否已經達到制裁目的這樣的問題。
報告中說，中國的做法對美國產生重要影響，尤其未來5到10年影響更大。中國可以藉此影響美國盟友以及每個獨立的跨國公司以及美國公司。比如，未來幾年，亞洲國家在考慮與美國建立更加密切的軍事聯繫時，都將會想到中國對南韓部署薩德系統所做出的反應。
這本報告集中研究了2010年以來中國利用強制性經濟手段脅迫其他國家或是企業做出政策改變的多向事例，受影響的包括日本、挪威、菲律賓、蒙古、韓國、澳洲等。
美國智庫國際戰略與研究中心的中國專案主任葛萊儀（Bonnie Glasser）則說，在涉及台灣、西藏、新疆、南海和東海等中國所謂的「核心利益」問題上，中國會使用更多強制性經濟手段。但中國的核心利益定義模糊，未來中國的核心利益可能會擴張，演變為美中競爭。（編輯：翟思嘉）1070612