中國翻牆難 赴陸受招待學生深感兩岸差異大

許多活動在簡介中都表明提供「落地接待」、要讓台灣學生「感受中國創新創業政策和社會文化氛圍」，或將介紹「31條對台措施」等等，政策宣傳意味濃厚。

暑假將至，不少台灣大專院校的網頁上都能看見中國大陸暑期交流營隊，招攬學生參加的資訊。例如華東師範大學舉辦「兩岸高校學生創新創業夏令營」以及廣東海外聯誼會主辦的「粵台學子中華情」等等。

（中央社記者繆宗翰台北12日電）中國大陸近年積極推動台灣學生赴陸交流，寒暑假落地接待團不計其數。但參加過的大學生受訪時坦言，赴陸之後連上網都得「翻牆」，更顯兩岸差異，「當然不會覺得是同個國家」。

曾經參加過相關寒暑假落地接待團的學生今天接受中央社記者訪問時表示，雖然赴中國大陸交流的確會讓學生看到當地蓬勃發展而改觀，「但兩岸差異感受會更大，你會更覺得兩岸真的不是同一個國家」。

這名不願具名的學生表示，雖然可以看見中國大陸硬體設施蓬勃發展，但去到當地更能感受兩岸生活型態、價值觀、社會制度的差異，以及兩岸分治的現況。

他也提到，當地網路管控嚴峻，連上社群網站「打卡」都要翻牆，更別提言論控管嚴格，凡是涉及政治敏感的內容都不能討論，「這怎麼會是同一個國家」。

這名學生說，赴陸交流時，多會安排參觀具歷史民族情懷的景點，也會明顯感受到對方「想拉攏你的心態」。旅程中也會找當地台商、台生來分享在中國大陸發展的心路歷程，離開前還會非常熱情的要求留下通訊方式，鼓勵多到中國大陸走走，「真的很像直銷」。

同樣參加過類似交流團的銘傳大學新聞系4年級學生劉柏均今天接受中央社記者訪問時則表示，並不會因此排斥赴陸，仍願意去走走看看，只是會選擇避開政治敏感領域。

他說，自己畢業後的第一志願仍是留在台灣從事新聞工作，如果到中國大陸就業，就不會選擇與「政治或敏感議題」相關的工作。

但他也擔心，在台灣社會排斥外籍勞工的事件頻傳，在中國大陸如此高度競爭的環境下，台灣青年赴陸就業享有某些特殊待遇，難保不會引起當地民眾不滿，對於畢業後赴陸就業，他還是持觀望態度。（編輯：陳家倫）1070612