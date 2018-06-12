川金世紀會談 南韓人緊盯直播喝采

川金會：南韓觀點（中央社首爾12日綜合外電報導）南韓媒體以「世紀會談」報導美國總統川普與北韓領導人金正恩在新加坡的峰會，兩人握手和友好交談的畫面傳回南韓，獲得總統文在寅在內舉國激賞，期盼南北韓關係展開新頁。

法新社報導，文在寅與內閣部會首長在總統府青瓦台，透過現場直播觀看川金會，過程中面帶微笑，一度鼓掌。

文在寅先前與金正恩的兩韓高峰會，為今天這場川金會鋪路。文在寅說：「我們希望高峰會圓滿成功，為我們帶來完全非核化、和平」，以及南北韓和美國的關係進入新的時代。

首爾車站有大批群眾緊盯著電視螢幕，見川普和金正恩友好寒暄時，爆出歡呼聲與掌聲。