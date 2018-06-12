川金世紀會談 南韓人緊盯直播喝采

川金會：南韓觀點（中央社首爾12日綜合外電報導）南韓媒體以「世紀會談」報導美國總統川普與北韓領導人金正恩在新加坡的峰會，兩人握手和友好交談的畫面傳回南韓，獲得總統文在寅在內舉國激賞，期盼南北韓關係展開新頁。
法新社報導，文在寅與內閣部會首長在總統府青瓦台，透過現場直播觀看川金會，過程中面帶微笑，一度鼓掌。
文在寅先前與金正恩的兩韓高峰會，為今天這場川金會鋪路。文在寅說：「我們希望高峰會圓滿成功，為我們帶來完全非核化、和平」，以及南北韓和美國的關係進入新的時代。
首爾車站有大批群眾緊盯著電視螢幕，見川普和金正恩友好寒暄時，爆出歡呼聲與掌聲。
大學生鄭亞妊（Jung A-im，譯音）說，看著這場歷史峰會，深受感動。她說：「看到兩位領袖握手，我覺得…我活在歷史時刻。」
許多南韓民眾從手機收看峰會直播。一名網友在新聞報導下留言說：「世界歷史正發生大轉變。」
但也有其他人對平壤的意圖抱持懷疑，指出北韓過去也曾想要修好，但後來都無疾而終。
有人寫說：「金正恩同意與川普見面，代表他正（因經濟制裁）度日艱難，但我們正給他再活下去的機會，如同我們過去對（金正恩的父親）金正日作過的。」南韓過去曾經向金正日提議和解。（譯者：林宏翰/核稿：羅苑韶）1070612