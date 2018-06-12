民間UAV戰場偵蒐成效佳 軍方擬簽開口契約

軍方高層指出，初步檢視這次的漢光演習，UAV實施戰場偵蒐的成效反饋良好，為了讓無人機廠商融入戰場環境，規定廠商人員在這次演習必須身著軍裝，用意在塑造環境、氣氛與認同感。

國軍漢光34號演習實彈實兵演練已於8日落幕，有別以往，這次首度將後備能量納入演練項目，並擴大運用民間資源，讓營造廠、中華電信、無人航空載具公司參與演訓，模擬清泉崗機場跑道、通訊設施戰損復舊，以及戰場偵察。

（中央社記者游凱翔台北12日電）國軍漢光34號演習首度將後備能量納入演練項目，並動員民間無人航空載具（UAV）進行戰場偵蒐，由於成效佳，軍方高層指出，不排除未來在演習時與優良廠商簽訂開口契約。

他指出，目前已持續蒐集優良廠商名單，不排除未來在演習時與廠商簽訂開口契約，讓軍民共同投入演練。

官員解釋，開口契約的白話文就是「依據全民防衛動員準備實施辦法簽訂契約以後，我（軍方）開口、你（簽約民間業者）就來」，以2月的花蓮大地震為例，由於雲門翠堤大樓呈傾斜狀態、面臨倒塌危機，後備指揮部立刻透過已簽訂開口契約的後備名單找到營建業者，運來11支鋼梁支撐大樓，讓後續救援更加順利。

另外，一名國防部業務單位官員也指出，除了國軍自有的無人機載具外，在預算充足前提下，希望明年能將無人機廠商依全民防衛動員準備實施辦法納入後備動員編組，於汛期、颱風來臨時協助災區探勘，這項構想尚在研議中。(編輯：李信寬)1070612