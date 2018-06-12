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〈元大創富論壇〉台股下半年大跌不易 估11000上

鉅亨網2018/06/12 16:16
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元大金 (2885-TW) 今 (12) 日舉行創富論壇，針對下半年台股投資展望，元大投顧總經理陳豊丰表示，外資在台股賣超力道淡化，內資熱度不減，資金將續聚焦漲價題材、高殖利率、電競、跌深蘋概股、受惠景氣復甦的金融股及塑化股，整體而言，指數大跌不易，預計將在 11000 點上下震盪。

陳豊丰表示，近期外資賣超淡化，新台幣相較其他貨幣表現穩定，加上台股平均 4.1% 高殖利率，對外資仍具吸引力，因此，下半年指數大跌不易，估計仍將持續區間震盪整理。

觀察產業表現，陳豊丰指出，蘋果對 iPhone 展望保守，台積電股價先前已反映，大立光三鏡頭需求萌芽，長期展望漸趨樂觀，鴻海股價則反映第 1 季財報不佳，若下半年 iPhone 新機提升規格、價格增加有限的話，產品可望更賣得動，iPhone 族群將能受惠。

傳產部分，因沙烏地阿拉伯國家石油公司積極準備 IPO，至今並無收回減產協議的跡象，造成油價持續趨堅，估計在此趨勢下，台塑四寶獲利可望上修。

至於備受市場關注的被動元件產業部分，元大投顧分析師魏建發表示，全球被動元件規模穩定成長，其中以汽車、通訊、工業市場成長最大，成為大廠擴廠重心，供應開始緊缺。

而從 2017 年以來，受惠於日系廠商退出，中高容 MLCC 及大尺寸晶片電阻供不應求，客戶轉往國巨、華新科等，雖目前景氣反轉，但各大廠皆謹慎評估擴產計畫，估計短期供需仍將緊俏，價格易漲難跌。

整體來看，陳豊丰表示，下半年資金將持續聚焦在漲價題材、低基期且有高殖利率保護族群、暑假電競題材、跌深蘋概股、受惠景氣復甦金融股、油價趨堅受惠的塑化類股，建議投資人布局策略上，宜控制資金水位，不確定時應減碼或觀望。

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關鍵字台股蘋概股塑化大立光鴻海台積電台塑被動元件headline
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