基隆鎖管季7月登場　吃海味、體驗5大遊程

市府表示，鎖管季系列活動首先登場的是線上熱搜最夯的「漁業文化體驗」，其中包含大朋友小朋友都適合的燈火漁業體驗「夜訪鎖管」、揪團最好玩的「夜釣白帶魚」，以及有機會與飛魚近距離接觸的「探訪飛魚原鄉」、外木山「王爺祭海上遶境」民俗體驗，以及「Hi海!與你相約在七夕」，5大遊程年年都秒殺，名額有限、要搶要快。

每年開放報名就秒殺「基隆鎖管季」體驗活動7月熱力登場！基隆市長林右昌表示，鎖管季除了漁業文化的推廣，更要把基隆的海味美食料理介紹給大家，同時積極打造「基漁優鮮」基隆漁產品牌，全力推廣產地來源透明化、安全品質有保障的基隆漁貨，透過鎖管季將基隆整體產業與漁業文化連結。

市府也整合30家以上餐廳共同推出特色海味響宴，各店主廚將大展身手以基隆當季鎖管、白帶魚、飛魚(卵)設計美味菜單，只要民眾到特約餐廳或商店消費即可獲得好康優惠，有機會免費獲得旅展門票、海上觀光體驗等好禮。

另外，鎖管盛產季節也不能錯過最新鮮海味伴手禮，基隆區漁會搭配鎖管季活動，推出限量生鮮小卷禮盒，原價700元，活動早鳥價500元，推出限量500組(運費另計)，相當物超所值，可下載基隆區漁會APP線上訂購。

宣傳記者會上，還特別安排漁夫料理示範秀，由今年世界年輕菁英廚師大賽台灣區冠亞軍的經國學院學生擔任示範主廚，學校連結基隆新鮮漁產教學澎湃上桌，讓基隆的好手藝和好料理躍上國際舞台。此外，經國學院也結合基隆時令特色漁產設計具有古早情懷兼具當地文化的「漁工便當」，除了讓旅客了解社區歷史文化，也能讓旅客享受到營養美味的特色餐食。

林右昌也預告，今年將有兩大國際廚藝大賽，分別是「環球廚神‧國際挑戰賽」及「世界年輕廚師菁英賽」將在7月及9月在基隆盛大登場，希望讓更多人瞭解基隆海鮮的美味，另外也讓基隆傳統的小吃餐飲文化向上提升，看到經國學院兩位年輕廚師用在地食材作出創意料理，正是基隆傳統餐飲的發展方向。