百德7月中旬上櫃 訂單能見度高樂觀看今年獲利優去年

國內高階五軸加工中心機主要業者百德機械 (4563-TW) 將於明 (13) 日舉行上櫃前業績發表會，預計 7 月中旬上櫃，百德董事長謝瑞木表示，全球製造業對自動化和智能化需求增加、航太業長期成長前景可期，訂單能見度已到明年初，加上匯率可望較去年壓力減緩，預料今年獲利將比去年更好。

百德總經理廖子恩進一步說明，不確定的因素主要還是匯率和工具機零組件原物料供應，去年第 4 季起增加線軌歐洲供應商，目前物料狀況還在掌握之內，後續若有缺料狀況，影響也會低於同業。

展望今年，百德樂觀看，業績將逐季攀升，除匯損壓力減緩，在手訂單也較去年更多，訂單能見度已見到明年初。