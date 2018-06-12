全球半導體設備支出強勁　成長態勢持續至2019年

SEMI指出，三星（Samsung）稱霸全球的支出金額，中國大陸則領先全球的增長幅度，韓國與大陸將引領這波成長態勢。SEMI台灣區總裁曹世綸表示，台灣半導體設備支出金額在缺乏記憶體新廠的暴發式投資下，成長幅度雖不及韓國及大陸，但台灣晶圓代工廠商在先進製程及產能的持續投資下，未來整體支出仍將呈現穩健成長態勢。

SEMI（國際半導體產業協會）近日公布「全球晶圓廠預測報告」最新內容指出，半導體產業即將連續3年創下設備支出新高紀錄，預料2018年與2019年將分別較前一年成長14%和9%，寫下連續4年成長的歷史紀錄。半導體產業創立71年以來，只有在1990年代中期曾出現設備支出連續4年成長的盛況。

曹世綸指出，加上台灣過去多年累積的投資，也使得台灣成為全球半導體先進製程及量產的重鎮，仍樂觀看待台灣未來在半導體產業的領導地位。SEMI表示，2018年，三星的設備支出金額預期將減少，但該公司仍占韓國所有設備投資金額的70%。同時，SK海力士（SK Hynix）則是增加在韓國的設備投資。

另外，2018年中國大陸設備支出預期將增加65%，2019年將再成長57%，但值得注意的是，2018和2019年年中國大陸投資金額當中分別有58%和56%都是來自外資公司，例如英特爾（Intel）、SK海力士、台積電、三星和格羅方德（GLOBALFOUNDRIES）。在政府計畫支持下，大陸本土業者正在興建數量可觀的新晶圓廠，2018年陸續開始設備裝機，到2019年這些公司的設備投資可望翻倍。

而其他地區的投資金額也節節高升。2018年日本投資金額增加60%，增加幅度最高的包括東芝、索尼（Sony）、瑞薩（Renesas）和美光（Micron）。2018年歐洲和地中海地區投資金額將增加12%，貢獻最大的業者包括英特爾、格羅方德和意法半導體（STMicroelectronics）。

至於2018年東南亞地區投資金額將成長超過30%，不過受限於市場規模，整體支出也同比例地低於其他地區。貢獻最大的業者包括美光、英飛凌（Infineon）和格羅方德，但歐司朗（OSRAM）和奧地利微電子（ams）等公司也持續增加投資金額。