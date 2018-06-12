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中央社

川金世紀對談 丹東居民盼促進邊界貿易

中央社2018/06/12 16:18
中央社 國際 / NOWnews
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川金會：各國反應（中央社中國丹東12日綜合外電報導）美國總統川普今天在新加坡與北韓領導人金正恩順利舉行峰會，位於北韓邊界的中國遼寧省丹東市居民將受益良多，他們希望峰會能帶來和平並促進邊界貿易。

路透社報導，在丹東經營商店販售日本產品的鄭哲凡（Zheng Zhefan，音譯）表示：「每當我們出門和其他人聊天，基本上每個人都在關注這件事，因為峰會對我們的生意將有直接影響。」

在丹東經營服飾公司的江曉紅（Jiang Xiaohong，音譯）說：「如果金正恩和川普的峰會是成功的，這對丹東來說非常好，因為我們仰賴邊界貿易。」

金正恩3月戲劇性訪問北京後，北韓經濟可能開放的跡象，引發丹東市的投機性房地產投資熱潮。

但川金會在中國的社群媒體上沒有獲得太多關注。截至今天中午，這場峰會名列新浪微博熱搜排行榜第32名，上週末在山東省青島市舉行的上海合作組織峰會則是熱搜第1名。

儘管如此，丹東居民透過手機和新聞應用軟體關注川金會的發展，他們說希望峰會能夠帶來區域穩定。

69歲退休人士吳寶谷（Wu Baoku，音譯）指出：「朝鮮半島的和平之路還有很長的路要走，但我們必須繼續走下去，因為中國已經明示，朝鮮半島不能再有戰爭，這是中國共產黨說的。」（譯者：陳彥鈞/核稿：嚴思祺）1070612

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