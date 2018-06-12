川金世紀對談 丹東居民盼促進邊界貿易

川金會：各國反應（中央社中國丹東12日綜合外電報導）美國總統川普今天在新加坡與北韓領導人金正恩順利舉行峰會，位於北韓邊界的中國遼寧省丹東市居民將受益良多，他們希望峰會能帶來和平並促進邊界貿易。

路透社報導，在丹東經營商店販售日本產品的鄭哲凡（Zheng Zhefan，音譯）表示：「每當我們出門和其他人聊天，基本上每個人都在關注這件事，因為峰會對我們的生意將有直接影響。」

在丹東經營服飾公司的江曉紅（Jiang Xiaohong，音譯）說：「如果金正恩和川普的峰會是成功的，這對丹東來說非常好，因為我們仰賴邊界貿易。」