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王品遭批是培養奧客的機構　戴勝益出面回覆了

記者汪瑋琪／台北報導2018/06/12 18:01
▲戴勝益認為王品服務應該再精益求精。（圖／擷取自pixabay）
▲戴勝益認為王品服務應該再精益求精。（圖／擷取自pixabay）

秉持「以客為尊」四字箴言，是王品不容變更的企業精神。然而，如此無微不至的服務品質，卻在顧客各種無理要求下逐漸變質，王品因而冠上「培養奧客」之名。對此，王品創辦人戴勝益強調：「日本每一家服務都非常好，所以我們（王品）這個服務還不算什麼，拿去美國也是最後一名...，客人花錢本來就是要一個好的環境，他自己花錢有權利要求，我們還做得不夠好，沒有所謂的奧客文化...。」

以客為尊備受詬病，就連王品創辦人戴勝益在某次演講中，都曾遇過有人當場抨擊，直言王品是「培養奧客的機構」。

雖然已經退出王品團隊，但戴勝益依舊認為，外界認為王品是「奧客培養者」的這種說法並不公平。他表示，王品服務雖為國內業界第一，與日本或美國相比卻可能淪為最後一名。他強調顧客花錢就有權要求，享有好的服務環境和環境，王品不該自滿，而是要再向上提升，精益求精。

王品服務該精益求精，不應自滿

針對許多人提出，餐飲業必須創造「互敬互重」的服務環境。戴勝益堅定地表示，沒有拿錢（酬勞）才能達到互敬互重的原則，有拿錢就必須對顧客多忍耐，這才是正確的服務觀念。

他舉例，每逢母親節、父親節，必會想到王品用餐，並非王品食物有多美味豐盛，又或是特別便宜，最大的目的，就是享受到高規格的服務品質。


▲戴勝益認為王品服務雖為業界第一，與日本或美國相比卻淪為最後一名，所以服務品質應該再加強。 （圖／記者林調遜攝）

以身作則，向下傳遞「照顧」的心情

不過在落實以客為尊這件事上，戴勝益並非一昧地要求下屬，而是有策略性地進行。「我認為需要給他們（員工）感覺到老闆是有良知的，對他們好，而不是很刻薄，這樣他們對待客人會更好。」以身作則，希望將老闆照顧員工的心情，如實向下傳遞，員工再將他這份心情，回饋到客人身上。

照顧員工並非說說而已！在他一手創立的益品書屋，光是工讀的時薪就有178元，優於法定基本時薪135元，而且無論工讀還是正職，薪資每半年就會調漲5%，等於一年漲10%。他笑說全體員工的薪資大概再4～5年就會超韓趕日，超過韓國最低基本時薪201元，趕上日本301元（皆換算為新台幣）。

在訪談後，可以看到戴勝益跟自家員工熟識地像朋友般，不只打招呼，還能閒話家常幾句，就連店內客人，他還會主動掏出名片，跟對方談天說地，讓人有種賓至如歸的感覺，從他身上確實徹底落實王品的服務精神。

環境教育消費者，學習人際互動與尊重

益品書屋並無任何遊戲規則，任何年齡皆可入內，為了增進親子閱讀樂趣，開放國小以下的孩童免費，儘管如此，店內卻無任何吵鬧的聲音。

戴勝益認為，環境可以教育消費者，學習人與人之間的互動關係

他笑說有時會看到父母親帶初生嬰兒到書屋報到，一旦嬰兒哭鬧，父母就會立刻抱出去屋外安撫，就連國小學童來這都會互相提醒，要小聲不能打擾到其他人。

一踏進書屋，就有如進入學習互相尊重的教育場域，培養更多優質顧客，或許也是戴勝益創立書屋的原因之一。
 

關鍵字戴勝益服務餐飲服務品質以客為尊王品企業文化
書店被網路打趴？戴勝益：5年反轉沒廚藝無法做餐飲？ 戴勝益這樣說

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