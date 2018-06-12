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政治

身分證設計搞黑箱？內政部強調遵照遊戲規則

記者戴祺修／台北報導2018/06/12 16:59
▲內政部次長花敬群。（圖／記者戴祺修攝,2018.06.12）
▲內政部次長花敬群。（圖／記者戴祺修攝,2018.06.12）

內政部「身分證明文件再設計」活動被質疑黑箱作業，內政部今(12)日召開記者會說明，次長花敬群強調，活動並沒有違反遊戲規則，過程更不會有黑箱作業。

「身分證明文件再設計」活動，設計師魯少綸的作品「形｜SHAPE」獲得到「設計獎」，未來新身分證會參考其設計，但許多網友質疑，獲得人氣獎的「嶼民在地」共拿到9萬多票，「形｜SHAPE」拿下設計獎卻只有 46 票，質疑主辦單位是黑箱作業，投票更是投心酸的。除了黑箱作業的批評之外，也有不少網友認為「嶼民在地」無法獲得設計獎，是因為設計上沒有中華民國國旗所致。

花敬群說，設計獎的評選是參考專業，包括美學、專業、台灣社會樣貌、對未來的身分證的想像性等六大原則，過程不可能有黑箱作業，評選結果放到專業界一定有共鳴。

花敬群強調，網路票選的人氣獎就是人氣獎，得獎作品也會參與最終評選，但設計獎會由專業者用六大原則挑選出入圍作品，最後大家投票過半才會得到設計獎，雖然行銷上會有說法「大家來挑選最喜愛的作品」，但規則講得很清楚，本質上並沒有違背規則。

至於國旗的問題，花敬群說，大家都想太多，評選過程並沒有針對符號、圖騰認同，納入評選標準；花敬群指出，本次入選的八百多件的作品，名稱都展現對在地的熱情與認同，會做網路票選是希望更多民眾參與，讓台灣社會更有認同感。

至於換發新式身分證的時程，花敬群指出，預定於明年上半年，將換證草案陳報行政院。

關鍵字身分證國旗國號花敬群嶼民在地
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