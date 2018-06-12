身分證設計搞黑箱？內政部強調遵照遊戲規則

內政部「身分證明文件再設計」活動被質疑黑箱作業，內政部今(12)日召開記者會說明，次長花敬群強調，活動並沒有違反遊戲規則，過程更不會有黑箱作業。

「身分證明文件再設計」活動，設計師魯少綸的作品「形｜SHAPE」獲得到「設計獎」，未來新身分證會參考其設計，但許多網友質疑，獲得人氣獎的「嶼民在地」共拿到9萬多票，「形｜SHAPE」拿下設計獎卻只有 46 票，質疑主辦單位是黑箱作業，投票更是投心酸的。除了黑箱作業的批評之外，也有不少網友認為「嶼民在地」無法獲得設計獎，是因為設計上沒有中華民國國旗所致。