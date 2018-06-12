貿協攜手國貿局辦路跑　台灣精品現場展現魅力

隨著健康、養生風氣的興起，台灣近年來盛行路跑，不少品牌、通路及公益單位紛紛舉辦各種各樣的路跑活動，現在就連台灣精品也來「參一咖」。由經濟部國貿局與外貿協會主辦的路跑將於今年10月6日首度在高雄開跑，現場除了設置台灣精品展區之外，也將設置公益攤位募集二手童書。

台灣精品獎（Taiwan Excellence Award）是經濟部自1993年設立的獎項，依據研發、設計、品質、行銷等4大項目，同時考量台灣產製條件，綜合評選出具創新價值的產品，透過展示希望讓民眾近距離體驗台灣精品的魅力。