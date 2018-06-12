貿協攜手國貿局辦路跑　台灣精品現場展現魅力

隨著健康、養生風氣的興起，台灣近年來盛行路跑，不少品牌、通路及公益單位紛紛舉辦各種各樣的路跑活動，現在就連台灣精品也來「參一咖」。由經濟部國貿局與外貿協會主辦的路跑將於今年10月6日首度在高雄開跑，現場除了設置台灣精品展區之外，也將設置公益攤位募集二手童書。
台灣精品獎（Taiwan Excellence Award）是經濟部自1993年設立的獎項，依據研發、設計、品質、行銷等4大項目，同時考量台灣產製條件，綜合評選出具創新價值的產品，透過展示希望讓民眾近距離體驗台灣精品的魅力。
由經濟部國貿局及貿協主辦的「台灣精品親子公益路跑Happy Run」將於10月6日首度於高雄夢時代開跑，賽事分為21K半馬組、9K挑戰組，以及適合新手入門與闔家報名的3K親子樂活組，參賽者可獲得豐富的紀念品，包含吉祥物福熊的造型紀念Ｔ恤及造型扇、運動毛巾及束口袋等，現場也有闖關遊戲及摸彩活動，讓民眾破任務得好禮，還有機會獲得價值不凡的台灣精品。
貿協表示，路跑現場設置台灣精品展區，讓民眾可以近距離接觸得獎的優秀產品，還特別邀請陽光媽咪謝怡芬Janet、YOYO家族的KIWI姐姐為選手加油打氣，適合全家大小、三五好友攜伴參加的周末運動會；此外，這次路跑設置攤位募集二手童書，活動募得書籍將全數贈予高雄育兒資源分享處以妥善運用二手圖書資源，同時送至偏鄉嘉惠弱勢家庭幼童、原住民部落兒童。