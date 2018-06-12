SHINee出道十年吵不停　還自封「新鮮的童顏」

韓團SHINee出道十周年，並推出新專輯《The Story of Light》再戰樂壇。他們昨（11）日在首爾三成洞舉行搶聽記者會，並透露已經和所屬的SM娛樂續約，大家長李秀滿還勉勵他們：「現在才是開始！」而媒體提問話題總是離不開「年紀」，珉豪欣慰表示：「幸好我們很早出道，歌迷們應該還會繼續支持我們。」泰民則笑說：「我們可是新鮮童顏呢，但如果我是女生的話，（看他們還這麼年輕）我應該無法愛SHINee吧！」 話語讓全場大笑。

SHINee坦言出道十年不易，珉豪感性表示，最近的確逢人就被恭喜，一開始還沒有感覺，現在終於有實感，但未來的路還很長，會努力讓大家看到不一樣的SHINee，以及成員各自的魅力；泰民則回首過去十年是值得驕傲的，雖然這10年再加上練習生時期，自己目前為止的人生有一半時間都在和成員們共處，一開始也有不合甚至還吵過架，但一路撐過來，如今彼此之間就算不用言語也都知道對方的想法，成員們的好感情讓他覺得很驕傲，並想跟大家炫耀。