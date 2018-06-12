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娛樂

SHINee出道十年吵不停　還自封「新鮮的童顏」

記者陳雅蘭／台北報導2018/06/12 16:34
▲SHINee出道10年，自認還年輕。（圖／avex taiwan , 2018.6.12）
▲SHINee出道10年，自認還年輕。（圖／avex taiwan , 2018.6.12）

韓團SHINee出道十周年，並推出新專輯《The Story of Light》再戰樂壇。他們昨（11）日在首爾三成洞舉行搶聽記者會，並透露已經和所屬的SM娛樂續約，大家長李秀滿還勉勵他們：「現在才是開始！」而媒體提問話題總是離不開「年紀」，珉豪欣慰表示：「幸好我們很早出道，歌迷們應該還會繼續支持我們。」泰民則笑說：「我們可是新鮮童顏呢，但如果我是女生的話，（看他們還這麼年輕）我應該無法愛SHINee吧！」 話語讓全場大笑。

SHINee坦言出道十年不易，珉豪感性表示，最近的確逢人就被恭喜，一開始還沒有感覺，現在終於有實感，但未來的路還很長，會努力讓大家看到不一樣的SHINee，以及成員各自的魅力；泰民則回首過去十年是值得驕傲的，雖然這10年再加上練習生時期，自己目前為止的人生有一半時間都在和成員們共處，一開始也有不合甚至還吵過架，但一路撐過來，如今彼此之間就算不用言語也都知道對方的想法，成員們的好感情讓他覺得很驕傲，並想跟大家炫耀。


▲SHINee新專輯搶聽記者會。（圖／avex taiwan , 2018.6.12）

當被問到覺得十年後的自己會是如何時？KEY希望十年後的自己可以跟年輕人「無代溝」，溫流希望會繼續以SHINee成員的身分待在演藝圈，珉豪除了希望還是SHINee成員之外也期許自己多看點書、SHINee繼續出專輯、自己的個人活動也很順利，泰民也希望大家能一起幸福一切都不要變，言語間流露SHINee成員們之間的好感情，就算出道滿十周年也要繼續膩在一起的信念。SHINee第六張正規專輯《The Story of Light》的EP.1、EP.2，以及EP.3台灣與韓國同步數位發行，凡購買實體專輯將獲得限定海報，粉絲可至愛貝克思臉書查詢。

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