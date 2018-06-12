NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈遭批培養奧客 戴勝益出面回覆日扭蛋「戽斗星球」成VR體能遊戲8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

宏達電VR揮軍娛樂影視 鎖定3大方向

中央社2018/06/12 16:27
中央社 財經 / NOWnews
中央社 財經 / NOWnews

（中央社記者江明晏台北12日電）宏達電先前攜手導演蔡明亮執導的華人首部VR電影「家在蘭若寺」，HTC虛擬實境內容中心副總經理劉思銘表示，未來將鎖定電影、大型秀展、劇院系統3大方向，開發商業模式。

宏達電HTC虛擬實境內容中心繼去年自製華人首部VR電影「家在蘭若寺」，與新媒體藝術家黃心健、安德森(Laurie Anderson)攜手共創VR藝術創作後，今年更首度從影視音泛娛樂內容跨足互動遊戲產業，取得日本IP「戽斗星球」授權，推出扭蛋VR體動能遊戲「戽斗袋鼠」。

劉思銘表示，目前鎖定電影、大型秀展、劇院等3大發展方向，先前攜手蔡明亮推出「家在蘭若寺」後，也陸續與其他電影導演合作，預計今年內會推出新的VR電影。第2個方向大型秀展，有偏向藝術的，也有瞄準庶民、粉絲的，今年會有兩個作品。

第3則是打入劇院系統，劉思銘表示，目前已針對VR內容與終端的管理系統發展，先前金馬影展、香港電影節都已導入HTC開發的VR管理平台系統；看好目前全球電影節都已有VR項目，需求成熟，也有初期的商業模式，目前也在著手數位典藏的方向發展。

他也提到，各發展方向目標都是找出商業模式，內部有設定營收目標，產業要獲利，生態圈才會建立。（編輯：張良知）1070612

川金世紀對談 丹東居民盼促...新台幣連4貶 創6月以來新低

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan