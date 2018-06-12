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丁守中競選團隊人事 預計8月宣布

中央社2018/06/12 16:42
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者黃麗芸台北12日電）關於前行政院長張善政是否將出任競選總部主委，中國國民黨台北市長參選人丁守中今天未正面承認，但表示競選團隊人事底定時會統一對外宣布，時間點可能落在8月左右。

丁守中下午出席「中華台灣潮汕同鄉總會第一屆潮創客大賽頒獎典禮」，媒體會前聯訪詢問競選總部主委是否敲定為張善政，他表示，競選團隊人事底定後，會統一對外宣布。

他提到，目前仍在積極拜訪各界大老請益階段，包括黨內或社區領袖都在內，預計7月將陸續推出競選政見主張，8、9月左右成立競選總部，隨即進入短兵相接的選戰階段。

競選團隊幕僚補充說明，競選團隊人事公布時間點可能落在8月左右。

丁守中稍晚上台致詞也拋出青年政策，直指中國大陸深圳市人口平均年齡僅34歲，在大力鼓勵創新、創業和積極投資後，現在創造出2/3的台灣GDP成績，認為台北市現在最缺乏的就是創新和創業。

他表示，台北市應大力鼓勵投資，除結合企業界大老贊助支持外，也提出政府應設置至少新台幣50億元的青年創新創業基金；另目前閒置的北投士林科學園區也應及早完成，以作為年輕人創業育成中心和研發基地；同時鼓勵北市大專院校推動職人比賽和訓練，有助青年創業所用；最後則是北市府應補助設籍北市年輕人就學貸款零利率，讓他們有發展空間。（編輯：李亨山）1070612

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