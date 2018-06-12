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中央社

捷運車站命名 北市未來可網路投票決定

中央社2018/06/12 16:40
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者梁珮綺台北12日電）考量時代變遷及回應民意需求，台北市捷運局在市政會議提報修正捷運車站命名更名或車站站名加註名稱作業要點，增訂公民參與機制，意即未來民眾可用i-Voting形式決定站名。

捷運局主秘王偉告訴中央社記者，在市政會議提報修正「台北市台北都會區大眾捷運系統捷運車站命名更名或車站站名加註名稱作業要點」，增訂公民參與機制，以補足過去未匯集民意的盲點。

王偉說，過去捷運站命名作業，會由車站當地的區公所提2至3個建議名稱送到捷運局，再召開由學者、文史工作者、當地里長、區公所相關單位所組成的委員會，經討論後決定站名，再簽報市長核定。

不過，在萬大線興建過程中，如LG03廈安站、LG05永和站的命名，當地民眾有不同聲音，所以才有增訂公民參與機制的想法，納入網路投票精神，未來只要是仍在施工中的路線，可循程序提案，成案後由捷運局辦理i-Voting，用投票方式選出站名。

他說，更名以尚未啟用的站體為主，使用中的車站除非有地標性，才有更名可能。他舉例，如捷運善導寺站，因旁邊有善導寺，當地標不見或消失，才會重行命名。台北市長柯文哲裁示，先由區公所將作業要點帶到地方上徵詢意見，讓里長、里民充分了解，以及有無補強之餘，再行討論。（編輯：方沛清）1070612

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