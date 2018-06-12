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悲！八百壯士「雨中吃便當」　網估：這餐至少235元

生活中心／台北報導2018/06/12 16:53
▲一對退休夫妻在大雨中吃著便當，畫面看起來相當悲壯。（圖／翻攝自臉書「八百壯士捍衛權益」專頁）
▲一對退休夫妻在大雨中吃著便當，畫面看起來相當悲壯。（圖／翻攝自臉書「八百壯士捍衛權益」專頁）

立法院舉行臨時會力求軍改案三讀通過，「八百壯士」也再度走上街頭，從 11 日起一連 5 天走上街頭抗議。「八百壯士捍衛權益」臉書粉絲專頁 11 日 PO 出一張照片， 2 名年長成員穿著雨衣，在大雨中吃著便當，畫面看起來十分悽苦。但網友卻指出，照片中的便當加上咖啡的一餐，至少要花上 235 元。

粉絲團貼文表示「退伍袍澤伉儷雨中用餐蔡政府你看到了嗎？袍澤們！您在那裡？」，呼籲更多的退伍軍人一起加入他們的八百壯士行列，要求蔡總統解決軍改問題。

照片中一對退伍夫婦穿著雨衣，在下著大雨的台北街頭坐著折疊椅、低頭吃著便當，整體畫面相當沉重。支持者們也在底下留言「辛苦大家了，撐下去」、「雨水加淚水是退役後最加寫照」、「吃飯配雨水，淚水。悲！慟！」「都拍桌了，還是聽不到嗎？」、「這個國家的首長對不起你們」。

不過有眼尖網友發現，照片中的便當是天成飯店的中式便當，一個要價 200 元；腳邊的 7-11 咖啡一杯也要至少 35 元，因此這一餐粗估至少 235 元起跳。網友也紛紛留言諷刺「便當看起來很高級」、「吃高級便當作秀」、「不愧退休金很多，便當感覺很高級」、「抗爭還吃那麼好喔，有夠爽的」、「沒自費吃過超過 100 元的便當，好羨慕」、「我只是問便當哪裡買的，就被刪留言封鎖了」。

關鍵字八百壯士年改便當
月薪54K　網見他手驚呆：血汗錢拯救「塌鼻」　異體肋軟骨新選擇

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