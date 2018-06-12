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沒有廚藝無法做餐飲？ 戴勝益：這樣也能創造百億王國

記者汪瑋琪／台北報導2018/06/12 19:00
▲戴勝益希望年輕朋友能和他一樣，就算不懂管理，不具備廚藝天分，也能藉由看書，吸收兩者專業知識，創造百億王國。（圖／擷取自pixabay）
▲戴勝益希望年輕朋友能和他一樣，就算不懂管理，不具備廚藝天分，也能藉由看書，吸收兩者專業知識，創造百億王國。（圖／擷取自pixabay）

王品創辦人戴勝益退休後創辦書店，近期積極到大專院校、鄉間小學舉辦巡迴閱讀展，提供餐飲相關書籍，希望以自身為例，助貧困孩童以餐飲翻轉未來，更希望藉此提升餐飲服務業的社會地位。

他認為台灣餐飲業共有三種人，第一種是阿基師、吳寶春等廚藝專業人才；其二是擅長管理的麥當勞前總裁李明元；第三就是像他，以閱讀吸收前兩者精華，成為專業綜合人才，這也是他創辦書屋和推廣閱讀的原因。

餐飲小額創業，期待讀者創造另一個百億王國

益品書屋內擺滿餐飲書籍，展覽推廣也都以餐飲為主，就是希望讀者能和他一樣，就算不懂管理，不具備廚藝天分，也能藉由看書，吸收兩者專業知識，從小額資金做起，建立另一個百億王國。

戴勝益表示，第一家王品創立資金只有250萬元，賺的錢再開第二、第三家店，到現在總市值過百億元，比起高科技業創業資金至少八億、十億，餐飲創業輕鬆簡單的多。

究竟他這樣的設定讀者買不買單？戴勝益笑說，據他觀察，目前假日書屋人潮多到需要排隊入場，而且有將近有一半的讀者會拿起餐飲書籍閱讀，他信誓旦旦地說：「假以時日，另一家王品就會從我們讀者出現。」

選用圖片豐富的書籍，買光日本蔦屋書店精裝本

為了讓讀者全面性接觸餐飲書籍，戴勝益可說是用盡心思。就怕讀者沒耐心看完整本書，他不買全文字書籍，特地選用圖片豐富的精裝書；買光日本蔦屋書店所有的精裝本，為了能讓顧客迅速讀到熱騰騰的新書，就算行李重達48.2公斤，也堅持不用航運快遞，直接托運回台。

到美國他仍不忘走訪書店、採買書籍，但是戴勝益遺憾地說：「美國幾乎每本都是精裝本，沒辦法全部買完。」不過他仍是盡可能採購回台，雖然書籍種類有些是童書、裝潢美學等，但餐飲還是佔大多數，他靦腆地笑說：「我對餐飲比較懂，其他都不了解。」

提升餐飲品質，期待未來強化其社會地位

早在二十七年前，戴勝益要從事餐飲業時，家人們都不贊成，說：「國立大學畢業還做餐飲，去洗一桶水、兩桶水。」

在二十幾年前，台灣餐飲概念僅有「三桶水」，蹲在地上洗碗，把使用過的碗丟在第一桶水裡沖洗，拿起再依序丟在第二、第三桶後給顧客使用，不僅不衛生、沒品質，餐飲也顯得特別沒地位。

反觀日本、美國，戴勝益觀察到，日本電視有三分之一的節目都在播放餐飲；在美國過海關還碰到海關人員和主廚舉手敬禮說：「welcome home」足見餐飲在國外受重視程度。

戴勝益認為台灣遲早會走到這一步，所以他才要創立書屋，以閱讀助人創業，提升餐飲薪資水平，藉此提升餐飲人社會地位，創造一連串的正向循環，期許未來餐飲服務人員再也不受欺負，也能處處受尊敬。

關鍵字戴勝益餐飲服務業社會地位
遭批培養奧客　戴勝益出面回覆

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