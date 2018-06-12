影／男童昏迷無意識　清水警飆速送醫救回一命

台中市清水區一名林姓男童6日下午跟母親回清水區娘家，林母前往探望生病住院的父親，因男童年紀還小，便將男童交由阿姨照顧，林母返家後，發現男童發燒，意識不清等症狀，即駕車準備帶男童前往醫院就診，才剛上車男童卻開始全身抽搐，眼睛上吊，呈現昏迷狀況，此時剛好經過清水警分局三田派出所，情急之下，林母趕緊下車跑進派出所向值班警員林哲緯求助，警方二話不說，駕警車載林母及男童等人，沿路鳴笛、飆速，原本20分鐘車程，縮短為5分鐘送到醫院救治，成功的搶回男童寶貴生命。

清水警分局三田派出所值班警員林哲緯見林母神色慌張的跑進派出所內，大聲表示，我的小孩全身抽搐，眼睛上吊，已經昏迷，可不可以幫忙一下，林員見狀原本想呼叫線上巡邏人員返所開道，當下研判可能有所延誤時間，人命關天，只好請正在休息的所長下樓看守值班，同時呼叫巡邏人員返所，隨即駕警車載林母與男童等人鳴笛、飆速趕往醫院，途中，林員在車上不時向林母提醒注意男童喉嚨有無異物，所幸男童及時送醫治療挽回性命：林女頻頻感謝警方熱心積極協助。

警方表示，當天林母急急忙忙的跑進派出所求救，說男童發燒原本想自行就醫，不料，突然眼睛上吊、呈現無意識昏迷狀態，為搶黃金救援時間，因此趕緊到派出所求救。

林女表示，當時送醫途中，情況非常危急，幸好路過派出所趕緊下車，員警見狀說，救人要緊，趕快…，對於警方緊急幫忙開車的舉動，非常感動及感謝，三田派出所長左佳玄表示，保護民眾生命、身體安全，為警察職責，惟民眾遇到傷病狀況應撥打119，由消防人員到場進行初步處理，能有更專業的處置。