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中央社

天氣太熱 日本腦炎高峰提早1個月報到

中央社2018/06/12 16:48
中央社 健康 / NOWnews
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（中央社記者陳偉婷台北12日電）疾管署今天宣布，上週國內新增7例日本腦炎確定病例，目前累計12例，為近6年同期新高，因5月炎熱，高峰提早1個月報到。

衛生福利部疾病管制署疫情中心科長陳秋美下午在疫情週報時表示，現在為日本腦炎流行季節，近期通報病例增加，上週也新增7名確定病例，出現於中部、南部地區，個案住家或活動地附近多有病媒蚊孳生高風險環境。

這7名個案分別是台中市大雅區、彰化縣溪州鄉、嘉義縣朴子市、台南市歸仁區、高雄市鳳山區、小港區及林園區各1例。

7名個案年齡介於17至70歲，發病日在5月19日至6月5日。發病期間出現發燒、頭痛或意識障礙等症狀。目前仍有3名個案住加護病房治療，另2名個案病情穩定在一般病房治療，其餘2名個案已出院。

根據統計，國內今年截至目前共有12例日本腦炎確定病例。疾管署副署長羅一鈞說，今年的疫情是近6年同期新高，去年同期僅7例。推測可能因今年5月天氣明顯較炎熱，病媒蚊孳生多，也讓日本腦炎疫情高峰提早1個月報到。

2013至2017年全年全國確定病例數分別為16、18、30、23及25例。近年各縣市多曾出現散發病例，以40歲以上成人較多。

疾管署提醒，日本腦炎的病媒蚊以三斑家蚊為主，常孳生於水稻田、池塘及灌溉溝渠等處，叮咬高峰為黃昏與黎明時段，請民眾儘量避免於高峰時段在以上高風險環境附近活動，若無法避免，也應做好防蚊工作。（編輯：管中維）1070612

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